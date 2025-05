La UNCA firmó convenio con la Federación Argentina de Cardiología

En el marco del Congreso de Cardiología organizado por el Instituto de Cardiología Intervencionista –ICI- por su 25 aniversario, la UNCA firmó un convenio con la Federación Argentina de Cardiología –FAC- representada por el Presidente de la Comisión Directiva, Dr. Farez Beder Gustavo, quien, junto al Rector, Ing. Oscar Arellano rubricaron el acuerdo. El objetivo que persigue este convenio es establecer lazos de cooperación recíproca y vínculos, para la promoción y el desarrollo de actividades relacionadas con los campos académico, científico, técnico, cultural, social y de servicios, sobre temas de interés común. A partir de la firma de este acuerdo las Unidades Académicas de la UNCA podrán suscribir Acuerdos Específicos con la FAC para desarrollar proyectos o programas en sus distintos aspectos, respetando el ámbito de competencia según la actividad a desarrollar. “Este acuerdo nos abre las puertas para poder interactuar con nuestra Facultad de Salud, con capacitaciones, diplomaturas, intercambios para que nuestros estudiantes puedan tener la posibilidad de ir a otros centros del país a formarse en cardiología”, expresó el Ing. Arellano. En esa línea agregó que “la UNCA no puede no estar atenta a todos los avances del conocimiento, y nos obliga, si queremos tener un alto nivel académico y científico, a vincularnos con aquellas instituciones del alto prestigio”. Por su parte, la Secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Dra. Viviana Quiroga consideró “fundamental el acuerdo, porque a partir de ahora se puede empezar a trabajar en propuestas concretas desde el punto de vista académico. La FAC es una entidad de alto prestigio a nivel nacional y nos va a permitir una sinergia muy valiosa para favorecer no solo a la carrera de medicina sino a todo el ámbito de salud. Tenemos muchas expectativas con este puntapié inicial que damos”. Finalmente, el presidente de la FAC, Dr. Farez , destacó el acuerdo y el trabajo conjunto con universidades, “nosotros ya tenemos convenio con varias universidades, estamos tratando de llegar no solo a la comunidad médica, sino también de técnicos y enfermeros para mejorar la salud cardiovascular. Las universidades son un vehículo para llegar mejor a la población, para que tomen conciencia de los riesgos y los beneficios de promover la salud para evitar esta enfermedad que es la principal causa muerte”, concluyó.

Del acto también participaron la vicedecana a cargo del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dra. Cristina Arreguez y el director del ICI, Dr. Roberto Gómez.