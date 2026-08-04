La Liga de Barrios definió a los candidatos al título de la “Libertadores”

Con una apasionante jornada de octavos de final, la Liga de Barrios de Catamarca dio un paso decisivo rumbo a la definición del presente torneo. En el predio de Nino Club, escenario tradicional de la competencia cada domingo, quedaron definidos los equipos que continúan en carrera por la ansiada Libertadores Barrial, el máximo trofeo del fútbol amateur más popular del Valle Central.

Los encuentros estuvieron marcados por la intensidad, el buen nivel futbolístico y el acompañamiento de cientos de familias e hinchas, que una vez más le dieron un marco de fiesta a una de las competencias deportivas con mayor convocatoria de la provincia.

Además de la definición de los clasificados a la Libertadores Barrial, también quedaron conformados los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de las copas Plata, Bronce y Sudamericana Barrial, torneos que mantienen en competencia a numerosos equipos y prometen una recta final cargada de emociones.

Con los cruces ya establecidos, la Liga de Barrios ingresa en su etapa decisiva, donde cada partido será una verdadera final en la búsqueda de la gloria barrial.

Resultados Octavos de Final de Libertadores, Sudaméricana, Copa de Plata y Copa de Bronce🏆

CANCHA 1 🏟️

Tamo Activo fc 2

Los de Siempre 0

(Copa de Bronce)

El Sagrado fc 2 (1)

Tienda León Sp 2 (4)

Mitre fc 5

La Banda fc 3

(Sudamericana)

El Rejunte fc 0 (3)

Combatientes fc 0 (4)

(Copa de Plata)

Los Pi’viejos 1

Ajax fc 4

(Sudamericana)

Norte fc 1

L.B. Altos de Choya 5

(Sudamericana)

De todo un Poco 3

La Sarmiento B. 3

(Copa de Bronce)

CANCHA 2 🏟️

Gol en Contra fc 0

Santo de Alem fc 1

(Libertadores)

Altos de Choya fc 1 (4)

Deportivo 920 fc 1 (3)

(Libertadores)

La Sarmiento fc 0

Lechuza fc 1

(Libertadores)

La Casero fc 1 (4)

El Tomba fc 1 (3)

(Libertadores)

La Viñita fc 3

Deportivo Kirki 5

(Sudamericana)

Deportivo Caruso 2

Loma Sagrada 0

(Libertadores)

Moto Rom 1 (4)

Bandeños fc 1 (5)

(Libertadores)

CANCHA 3 🏟️

22 de Abril fc 5

Moto Rom 1

(Sudamericana)

22 de Abril fc 1

Tabacalero fc 2

(Copa de Plata)

Tucumán fc 4

La Esquina fc 0

(Sudamericana)

Roma fc 1

Los N°1 L.B.P. 3

(Copa de Plata)

Tucumán fc 3

Santa Marta fc 0

(Libertadores)

San Antonio Sur 0 (4)

La Pichoneta fc 0 (5)

(Copa de Plata)

La Catorce 22

Los Bajos fc

(Postergado – Copa de Plata)

CANCHA 4 🏟️

Supercampeones 0 (2)

Deportivo Tecla 0 (3)

(Copa de Plata)

Manchester fc 1

Los Cuervos S.B 2

(Libertadores)

Deportivo Pakito 1

Manchester V 0

(Copa de Bronce)

Amigos de Dilan 0

Choya Viejo fc 3

(Copa de Plata)

La Caruseada 0

La Sub 27 fc 1

(Copa de Bronce)

Deportivo Polcos 3

Talleres San Isidro 2

(Sudamericana)

Amigos de Walter 0

Amigos de Vitto 3

(Copa de Plata)