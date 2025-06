Así se juega la nueva fecha de la Liga Chacarera de Fútbol

El Departamento de Fútbol de la Liga Chacarera programó la nueva fecha del Anual con grandes partidos. Viernes 27/06 Estadio Primo Antonio Prevedello

15:00 hs | Social Rojas vs La Merced

17:00 hs | Villa Dolores vs Deportivo Sumalao Sabado 28/06 Estadio Primo Antonio Prevedello

14:30 hs | Juventud Unida vs Obreros de San Isidro

16:30 hs | La Carrera vs Defensores de Esquiú Cancha Defensores de Esquiú

14:30 hs | Ateneo MM vs La Tercena

16:30 hs | Social SA vs Coronel Daza Domingo 29/06 Estadio Primo Antonio Prevedello

14:30 hs | Los Sureños vs Las Pirquitas

16:30 hs | San Martín vs Independiente SA