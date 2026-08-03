Paro docente: Habrá inspecciones y se sancionará a los gremios si no garantizan el 75% de clases

El Ministerio de Capital Humano anunció inspecciones en las escuelas de todo el país para verificar que se cumpla con el servicio durante la medida de fuerza convocada por CTERA.

En el marco del paro nacional docente convocado por CTERA, el Gobierno nacional anunció que este lunes realizará inspecciones en escuelas de todo el país para controlar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial. Esto implica que las instituciones educativas deben garantizar una prestación mínima durante las medidas de fuerza.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, informó que la supervisión estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco de las facultades que le otorga la normativa vigente.

Según precisó la cartera, se llevarán a cabo inspecciones muestrales en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar que las organizaciones gremiales que adhieran al paro respeten la obligación de garantizar al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece el artículo 10 de la Ley 27.802.

El Ejecutivo advirtió que, si durante los controles se detectan incumplimientos, se activarán los protocolos previstos para aplicar las sanciones correspondientes.

El Consejo Federal de Educación coordinó las acciones para el paro

En ese contexto, el Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió este domingo a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de coordinar las medidas previstas para la jornada de protesta y dar cumplimiento a la Ley 27.802.

Del encuentro participaron los ministros de Educación de las distintas jurisdicciones, junto con representantes del Gobierno nacional, quienes avanzaron en la articulación de las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases y coordinar el operativo de inspección que se desplegará durante el paro.

Al finalizar la reunión, las autoridades ratificaron el compromiso de asegurar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo, en línea con lo establecido por la legislación vigente, y remarcaron que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultades para supervisar el cumplimiento de esa obligación cuando se trata de una medida de fuerza de alcance nacional.

Según señalaron, el objetivo es resguardar el derecho a la educación de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias durante la jornada de protesta.

El mensaje de Capital Humano

Desde el Ministerio recordaron que la administración de las escuelas corresponde principalmente a las provincias, pero remarcaron que el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes.

Exhortaron a todos los actores del sistema educativo a cumplir con la legislación vigente. “La gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, al mismo tiempo, el Gobierno nacional es garante del derecho a la educación de la ciudadanía”, señaló el comunicado.

Además, la cartera pidió a docentes, directivos y demás integrantes del sistema educativo priorizar el acceso de niños y adolescentes a las clases para brindar previsibilidad a las familias.

La CGT anunció un plan de lucha, pero sin paro

Mientras CTERA ratificó la huelga nacional prevista para el lunes, los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvieron avanzar con un plan de lucha sin medidas de fuerza.

Entre las acciones anunciadas figuran trabajo a reglamento, la realización de clases informativas sobre la situación de la educación pública y una movilización, cuyo destino será definido entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

Además, los sindicatos convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, donde brindarán detalles de las medidas adoptadas y de su posición frente al conflicto educativo.

De esta manera, mientras una parte del sindicalismo docente llevará adelante el paro nacional, los gremios nucleados en la CGT buscarán visibilizar sus reclamos mediante protestas y actividades sin interrumpir el dictado de clases.