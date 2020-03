El trabajo de Gustavo Alfaro en Boca fue de reconstrucción. El encargado de apuntalar a una institución que acababa de perder una final contra River por Copa Libertadores. Luego de pelear la Superliga, debió dejar el puesto ante el cambio de mando político en el club y el equipo alzó la corona de la mano de Miguel Ángel Russo, quien reconoció su labor. Después de la obtención del título, el técnico decidió romper el silencio lentamente y esta vez se expresó sobre varios temas importantes.

Aquella crítica que disparó Carlos Tevez –”Me faltó el respeto”, advirtió sobre su suplencia ante River– cuando dejó el puesto fue el guante que recogió el Lechuga en diálogo con TyC Sports. “No me enojó lo de Tevez, me desilusionó. Porque si hay un jugador que respeté fue Tevez, al que más respeté. Por lo que hablé al principio con él. Fue al único jugador que le fui a decir que lo iba a sacar. No me acuerdo en qué partido fue que iba a jugar Mauro y que si lo hacía (de avisarle) era por respeto a su trayectoria. Porque yo por lo general tomo las decisiones que tomo. No puedo andar explicándole a 30 personas por qué juegan o no; si querés venir a pedirme explicaciones, yo hablo con todo el mundo”, aseguró el DT.

El Apache había afirmado que se había enterado “en el vestuario” que iba a comenzar en el banco de suplentes el clásico contra el Millonario, algo que el técnico desmintió: “En ese punto, él sabía que no iba a jugar el partido de River. Tengo los videos del entrenamiento donde está en el equipo de los suplentes. Las cosas que hablamos, las hablamos. Cuando le explicaba la estrategia me dijo ”me hubiese dicho antes”. Mirá que el que te avisó en el vestuario que vos no ibas a jugar fue otro entrenador que vos me contaste, y para mí faltar el respeto es hacer públicas cosas que en confianza vos me podés decir a mí”.

El entrenador de 57 años aseguró que tuvo una despedida afectuosa con el líder del Xeneize la última vez que se vieron y recordó los diálogos que mantuvo. “Las cosas con Carlos las hablé claras desde el primer día. Le dije a él que las trayectorias se respetan, que era el último ídolo en actividad que tenía Boca y que para mí era en ese tiempo de reconstrucción muy importante y su experiencia. Ahora que eso significara que iba a ser titular indiscutido, no te lo puedo asegurar. Cuando nos despedimos, nos dimos un abrazo y le dije: “Te agradezco por todo lo que hiciste a lo largo del año y lo que ayudaste para este tiempo de Boca. Lo único que te pido es que seas feliz y tengas una buena vida”. Él me dio un abrazo y me dijo tranquilo míster que vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos”.

• Soldano de mediocampista ante River: “¿Sabes la cantidad de partidos que te puedo mostrar que Boca se defendió en la cancha de River y River se defendió en la cancha de Boca? Es fácil. Yo te encasillo. Jugó de 8 Soldano. Te puedo mostrar el mapa de calor de Soldano y no lo vas a ver nunca como 8 y sí como 7. Lo vas a ver siempre en una posición de extremo por derecha. El periodismo lo marcó. Son formadores de opinión y contra eso no puedo pelear. Antes de hacerlo lo hablé con el jugador. En Grecia venía jugando ahí. Era la oportunidad de mostrarle a River que Boca estaba de pie, que iban a enfrentar que iba ser duro, incómodo, dispuesto a dar pelea”.

• El cargo en Boca: “Entré con 56 años y me fui con 82 años. Boca es la selección argentina todos los días. La Selección cada vez que viene, va a jugar un partido de Eliminatorias, mueve todo. Dura una semana, 20 días. Boca es la selección argentina todos los días”.

• El video en contra del aborto que grabó: “Cometí el error de haberlo hecho con la ropa de Boca porque da la sensación que uno está involucrando (al club). Pero yo digo que uno puede tener una opinión que es mía. Mi verdad termina donde termina mi verdad. No quiero cambiar tu forma de parecer. Que esté a favor de la vida no significa que yo vea como un enemigo al que piensa distinto. Tengo mi pensamiento, porque estoy a favor de la vida”.

• La declaración sobre su visita al Teatro Colón durante la final River-Paranaense: “¿Me hace peor entrenador haber ido a la ópera? A Paranense no necesito verlo con River. No significa que no estaba al tanto del partido. ¿Que me guste la ópera me descalifica como entrenador?”.

• Las críticas en Boca: “Creo que se me faltó el respeto como no se ha hecho con otros entrenadores de Boca. Quizás porque yo no tengo amigos periodistas. No salgo a comer con periodistas, mis amigos son los de toda la vida. Nunca hice lobby. Nunca hablé con nadie para que estimule mi nombre o imponga mi nombre. Todos los trabajos que tuve me llamaron por teléfono.

• Sólo un cambio defensivo en Boca: “Vivimos en un país de rótulos. No me molesta porque es una batalla que ya no doy. Elijo las batallas que quiero dar a esta altura de mi vida. “Alfaro defensivo”, es falso. Te puedo decir que hice un cambio defensivo en Boca en todo un año: fue el de Lisandro López por Hurtado en el partido con Banfield cuando nos habían echado a Almendra y faltaban 10 minutos. Fue el único cambio defensivo que hice en todo el año”.

• Su salida del club: “Nunca tuve la posibilidad de hablar con Riquelme. Todo lo que escuchaba era lo que se decía públicamente. Cómo no me hubiese gustado hablar con él. Yo hubiese seguido trabajando en Boca siempre y cuando hubiese seguido Nico Burdisso”.

• ¿Dirigiría a River?: “Sería muy difícil que dirija a River. Primero porque tengo un prototipo pegado así que no creo que me vengan a buscar de River”.