Desde hoy, y hasta el domingo 15 de marzo, en Catamarca se jugará nuevamente el Campeonato Regional de Clubes NOA de hockey, un certamen que vuelve a nuestra provincia, producto de haber tenido el visto bueno de la Confederación Argentina de la disciplina, con el certamen albergado el año pasado.

Serán un total de 14 equipos los que digan presente en Catamarca, que, recibirá representantes de La Rioja, Santiago del Estero, Tucuman, Salta y Jujuy, más los elencos locales. Las canchas que se desarrollará el certamen serán las del Polideportivo Municipal 250vv, y el “Fray Mamerto Esquiú” de Capital.

Las Zonas

– Zona A

UNLaR (LR)

Lince (Tuc)

Atl. Chilecito (LR)

– Zona B

UNCa (Ctca)

Atl. Mitre (Tuc)

Villa Mitre (Salta)

– Zona C

Def. Norte (Ctca)

Ctca. Rugby (Ctca)

Central Norte (Salta)

– Zona D

Def. Esquiú (Ctca)

Sarmiento (Ctca)

San Martín (Jujuy)

Green Sun (SdelE)

Programación jueves 12/03

Polideportivo Municipal 250

09:00hs, Def. Esquiú vs San Martín

10:30hs, UNLaR vs Chilecito

12:00hs, Def. Norte vs Central Norte

14:30hs, Def. Esquiú vs Sarmiento

16:00hs, Lince vs Chilecito

17:30hs, Ctca. Rugby vs Central Norte

Polideportivo Capital FME

09:00hs, Sarmiento vs Green Sun

10:30hs, UNCa vs Atl. Mitre

14:30hs, Green Sun vs San Martín

16:00hs, Villa Mitre vs Atl. Mitre

Venta de accesorios en el Torneo

El local “Jnm Hockey”, estará presente en el Polideportivo Municipal 250, con un stand en la cual se podrán comprar los distintos elementos para la práctica de la disciplina. En el stand podrás encontrar palos, guantes, bochas, protectores, etc.