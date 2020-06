Celebraciones en honor de San Juan Bautista

El 24 de junio se celebra la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, Patrono de la ciudad capital de Catamarca. También están bajo su patrocinio la parroquia con sede en la ciudad de Tinogasta y la localidad de Londres, jurisdicción de la parroquia de Nuestra Señora de Belén, en el departamento Belén. Debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia, en San Fernando del Valle de Catamarca no habrá procesión ni la tradicional bendición del fuego, como suele ocurrir en otros años. En esta oportunidad, se celebra al Santo Patrono en las distintas misas, presididas en el altar mayor de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, donde se expone su imagen para la veneración de los fieles. Las misas vespertinas serán a las 17.00 y 19.00. En Tinogasta y Londres En Tinogasta, los actos litúrgicos comenzarán a las 17.00, con la procesión alrededor de la plaza principal de la ciudad. Posteriormente, será la Misa en el interior del templo parroquial. En Londres, las celebraciones se llevarán a cabo a partir de las 16.00, con la Misa y procesión. En ambas comunidades se observarán los debidos protocolos, manteniendo el distanciamiento y el uso obligatorio del barbijo. Antiguo culto El culto a San Juan Bautista como Patrono de la ciudad de San Fernando tiene su génesis en la ciudad de Londres de la Nueva Inglaterra, desde 1558. La fundación de la ciudad en tierras americanas estuvo sin duda imbuida por la fe católica y el antiguo acto de fundación adquirió nuevos matices. Para la fundación de San Juan Bautista de la Rivera sabemos que su fundador determinó en el acta capitular que “…en nombre de Dios Nuestro Señor y de su bendita Madre y de los santos San Juan Bautista y San Blas a quienes he tomado por abogados e intercesores y Patrones de esta ciudad…”. Cuando promediaba el siglo XVII los moradores de Londres elevaron un pedido al Rey, en el que argumentaban que “se trasladase la ciudad de Londres de Pomán al Valle de Catamarca”, es decir, al actual San Isidro, en el departamento Valle Viejo. Pero este pedido implicaba un conflicto de jurisdicciones, ya que dicho Valle no pertenecía a la de Londres sino a la de San Miguel de Tucumán. La Real Cédula del 16 de agosto de 1679 tenía como objetivo autorizar el traslado y establecer el sitio de la nueva ciudad. Quien tuvo que cumplir con este mandato de la Corona fue el gobernador del Tucumán Fernando de Mendoza Mate de Luna, quien fundó la ciudad de San Fernando de Catamarca en 1683. En 1695 el Estandarte Real fue paseado por las calles de nuestra ciudad durante la fiesta de San Juan.