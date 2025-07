Álvaro Teruel: “El Poncho siempre nos cobijó y por eso es especial”

La segunda noche de la 54° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho contará, una vez más, con la presencia de la emblemática y siempre convocante formación folclórica de Los Nocheros, que regresará después de haber recibido la ovación y el cariño del público catamarqueño durante el año pasado. Confiados y fieles a su propio estilo, el conjunto salteño regresará con sus baladas románticas y aquellos clásicos del folclore que lo han identificado a lo largo de una rica trayectoria, que se extiende por cuarenta años. “Hemos disfrutado mucho el año pasado, por ello cuando no convocaron de nuevo al Poncho entendimos que el mensaje y nuestra renovada propuesta ha gustado. Siempre es un placer volver a una fiesta tan importante en el país, esa que rescata las costumbres y toda la cultura del pueblo catamarqueño”, sostiene Álvaro Teruel sobre sus expectativas por la actuación que materializarán el próximo sábado 19 de julio, en el Predio Ferial Catamarca. En este sentido, el cantor salteño explicó: “Me encantó la noticia que regresábamos a esa fiesta. El encuentro del año pasado estuvo muy bueno y lo disfrutamos nosotros también, puesto que hay una cercanía con Catamarca muy latente”. “El Poncho, como lo dice su nombre, es una fiesta que para nosotros da cobijo. Es sabido que desde muchos lugares de la Argentina se dan cita en esta época porque se trata de un festival especial y muy particular, además de bello. A mí, en lo personal, siempre me encanto ir a cantar a Catamarca por la forma en que sienten las canciones, por sus autores, la manera en que convive todo ahí… Orgullosos de estar”. Los Nocheros arribarán a la mayor fiesta cultural de los catamarqueños a brindar sus clásicas melodías, aquellas que los identificaron a través del tiempo. Las canciones románticas que siempre enamoran, sin dejar de lado los clásicos del repertorio folclórico, que promueven ese típico clima festivalero. Seguramente, también habrá espacio para algunas composiciones nuevas, esas que se encuentran siendo promocionadas por la formación en cada escenario donde les toca estar presentes. “Estamos trabajando constantemente, fortaleciendo el ensamble que se generó y que es muy interesante con la propuesta que representa el haber sumado a un coro a nuestras voces. Incluso, sentimos mucho orgullo, porque en ese aporte coral se encuentra un sobrino, Santino Moreno (hijo de Jimena Teruel), que ya representa a la tercera generación de Los Nocheros”, agregó Teruel. En este sentido, el joven cantor salteño explicó que “en estos momentos nos encontramos diseñando un nuevo repertorio, sacando canciones nuevas. Estamos juntándonos en el estudio y efectuando colaboraciones, cantando con chicos que se encuentran emergiendo. Siempre disfrutando de la bendición que te da la música, creando nuevas melodías y difundiendo Nocheros en la mesa, que es un contenido que se puede ver por Youtube. O sea, haciendo permanentemente”. Acompañando a las voces de Rubén Ehizaguirre y su padre Mario Teruel, Álvaro se identifica claramente con las composiciones de neto corte folclórico, puesto que “el folclore siempre se mantiene vivo en aquellas canciones que son referentes para mucha gente, que las mantiene vigente. Sucede que mostrar la idiosincrasia o mensajes o alguna relación profunda en la música te permite poder expresar esas cosas que identifican a la gente, que luego las hacen propias. Siempre hay esos artistas que tienen el poder de decir… si hablamos de folclore estamos copados todos con Carafea, Lázaro Caballero y Christian Herrera, que hoy son convocantes en los festivales y que han encontrado la forma de cantar su música, esa que los identifica y que mantiene viva la llama de la música popular argentina. Incluso nosotros, que tenemos muchos años, buscamos hablar el lenguaje de los chicos, buscamos encontrar en esa música y letras una complicidad y eso está muy bueno”. En una noche en la que compartirán escenario con la banda rockera de Estelares, Los Nocheros brindarán su tradicional cancionero, ese que marcó una época en la historia de la música folclórica del país. Será una noche especial, donde las zambas y chacarera se conjugarán de manera magnífica con aquellas melodías que le hablan al amor. “Me declaro un amante total del folclore y necesito estar vinculado en forma permanente a esas canciones que marcaron un camino. Por ello, cuando estemos en Catamarca, en la fiesta del Poncho, vamos a entregar lo mejor de cada uno para brindarle a ese tan maravilloso público nuestra música. Será una forma de decir gracias por acompañarnos a través del tiempo con nuestro mensaje…”, concluyó Teruel.