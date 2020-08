“el cumplimiento de protocolos en los hogares es muy difícil, se piensa que no hay riesgos y no se cumplen las medidas de cuidado. Una cosa es la familia núcleo que vive en el mismo domicilio; pero cuando se está con alguien que no es conviviente se debe cuidar la distancia, el uso de barbijo, no saludarse con un beso. Insistimos tanto porque entendemos que nos cuesta a todos, pero debemos entender que es la resistencia, es el último esfuerzo hasta que llegue la vacuna”.