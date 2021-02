El presidente Alberto Fernández contó los precios que paga el Estado por contrato.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que la vacuna china Sinopharm es más cara que la rusa Sputnik V, pero que afirmó que Argentina consiguió un mejor precio, y que la idea lograr acelerar la provisión de vacunas para avanzar con el plan de vacunación.

En cuanto a la Sinopharm, el mandatario dijo que es “una vacuna particularmente más cara: cuesta 30 dólares cada dosis mientras la Sputnik V cuesta nueve dólares con cincuenta cada dosis”. Y agregó que “nosotros les propusimos hacer un contrato inicial y quiero aclarar que han mejorado el precio para nosotros y quedamos en 20 dólares cada dosis”.

En cuanto a las negociaciones con China indicó que “ellos nos proponen una opción para comprar 4 millones de dosis más en marzo y completar más adelante los 30 millones. Estamos por concluir el proceso donde ANMAT tiene que verificar la calidad de la vacuna”.

Por último, en diálogo con Página 12, Alberto Fernández se refirió a la negociación fallida con Pfizer. “Me parece que Pfizer no tuvo vocación de avanzar con nuestro contrato, no soy yo quien no ha querido. Han tenido dificultades en el suministro y por eso tienen los problemas que tienen en Europa y en otros lugares de América Latina”, sentenció.