La diputada radical Natalia Herrera ha expresado su creciente preocupación por el incremento de hechos delictivos en toda la provincia, exigiendo al Gobierno de Catamarca, y especialmente al Ministerio de Seguridad, que revele el plan estratégico que se está implementando para combatir la inseguridad. En declaraciones recientes, Herrera destacó el aumento de delitos que no solo afecta a comunidades específicas, sino que se extiende por todo el territorio provincial, acompañado de niveles crecientes de violencia. “Esta situación mantiene en alerta y deja intranquilos a cientos de catamarqueños”, señaló la legisladora. Subrayó que el problema de la inseguridad no se limita a incidentes aislados, sino que los delitos se vuelven cada vez más graves y están presentes en toda la provincia. “Según la memoria de la Corte de Justicia, las denuncias por hurtos y robos han aumentado en el último año, pero no es necesario recurrir a estos datos para percibirlo: lo vemos todos los días en los medios y conversando con nuestros amigos y familiares. A esto se suma el flagelo del narcotráfico, que según el propio Jefe de Policía de la Provincia, ya está instalado en Catamarca”, enfatizó Herrera. La diputada cuestionó abiertamente las medidas adoptadas por el gobierno provincial para enfrentar la inseguridad y pidió claridad sobre la estrategia actual. “¿Qué plan estratégico está implementando el Gobierno, y en particular, el Ministerio de Seguridad, para proteger la seguridad de los catamarqueños? Es necesario que se presenten resultados positivos para reducir la incesante ola delictiva y ofrecer mayor tranquilidad a los ciudadanos”, demandó Herrera. La insistencia de Herrera en conocer los detalles del plan de seguridad refleja la preocupación de muchos ciudadanos que buscan respuestas concretas y acciones efectivas para garantizar la seguridad en la provincia.