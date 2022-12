Verónica Romero, una de las alumnas egresadas, manifestó su emoción al haber adquirido nuevas habilidades educativas para su vida cotidiana: “hoy me toca agradecer a quienes me ayudaron a creer que los sueños se cumplen, a mí la vida me lleva luchar todos los días, lucho por mí y por mi hija. Hoy gracias al aliento de buenas personas, he logrado terminar con esta hermosa capacitación que me ayuda a guiar a mi hija en sus estudios y me abre puertas para seguir siempre adelante, por eso les digo, no hay metas que no se concreten, ni sueños que no se cumplan con sacrificio y responsabilidad”.