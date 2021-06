La variante Delta, descubierta por primera vez en India, fue detectada en la Argentina a través de dos casos de coronavirus. Así lo confirmó la directora de Migraciones, Florencia Carignano. “Nosotros hemos detectado dos casos de la variante Delta en Ezeiza, por eso es tan importante el hisopado que se hace acá en la Argentina”, fueron las palabras de Carignano en diálogo con Futurock. A su vez, la funcionaria explicó que los dos contagiados con dicha variante, que habían partido hacia Argentina con PCR negativo, ya se encuentran aislados en hoteles junto a sus respectivos contactos estrechos. Y continuó: “Se habían testeado 72 horas antes de subirse al avión. Cuando llegaron a Ezeiza, dieron positivo. Esos hisopados se mandaron al Malbrán, que detectaron qué tipo de cepa era. A partir de ahí se buscan los contactos estrechos, quiénes estaban sentados al lado y se los aísla y se hace un monitoreo. Por esa razón, estas personas no circularon libremente y no se extendió el contagio”. Para cerrar, Carignano recordó que Argentina no permite el ingreso de vuelos provenientes de India al país y criticó a las autoridades que “no controlan”: “Las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre y hay testeos al llegar… pero si la gente baja del avión, se va a visitar a los familiares y las jurisdicciones no controlan, es muy complicado”.

Fuente: Filo