El defecto se originó en la red Link. Aclaró que no se trató de un hackeo sino de un problema informático.

Una falla originada en la red Link generó que el sistema informático del Banco Nación de la República Argentina (BNA) duplicara débitos en varias cuentas de esa entidad bancaria en los últimos días. Tras solucionar el problema, el banco informó este domingo que los saldos mal debitados “han sido regularizados de manera automática” y que “la situación en las cuentas ya está normalizada”. Sin embargo, algunos clientes denuncian que el dinero sigue sin acreditarse.

La falla se había detectado este sábado y el BNA reconoció que se trató de problemas “vinculados a movimientos duplicados en algunas cuentas”. Varios clientes se habían quejado por movimientos diarios, compras, extracciones y otras operaciones que hicieron en los últimos días de manera duplicada, lo que en algunos casos significaba contar con menor dinero disponible y en otros con una cifra mayor.

“En relación a los problemas registrados en el día de ayer, vinculados a movimientos duplicados en algunas cuentas, se informa que los mismos han sido regularizados de manera automática”, informó el Banco Nación en un comunicado.

Sin embargo, algunos clientes aseguran que aún no recibieron el dinero acreditado. En varios casos se debe a quienes habían hecho un depósito o una transferencia a su favor que primero se duplicó (es decir que recibieron el doble del dinero correspondiente), pero que cuando se comenzó a trabajar en la solución, denuncian que el banco les debitó los dos importes: el válido y el duplicado y aún no se acreditó lo que correspondía.

Uno de los casos fue denunciado por @AnabelaVanesa1 usuaria de la red social Twitter, que aseguró: “el viernes realicé un depósito, me lo duplicaron, hoy me lo debitaron ‘dos’ veces, por ende desapareció lo que deposité y encima mañana me tienen que debitar servicios, y ahora?”.

Igual situación denunció @MonziCarp: “Normalizado dónde? Esperaba una transferencia, la duplicaron y me sacaron las 2, hasta la que era mía. Son un desastre”.

Otra usuaria de la red informó que el problema aún persiste. “No Banco Nación, a mi no me re-integraron nada por favor me dicen con quien puedo comunicarme o qué puedo hacer @prensabna”, escribió @Analia06077115.

A través de un primer comunicado informando sobre lo sucedido, el BNA había detallado que “la situación se originó a partir de una falla técnica generada por la Red Link, que afectó algunos movimientos de débito aplicados sobre las cuentas los clientes”.

“El BNA pide disculpas a los clientes por la situación y reitera que el lunes próximo estará normalizada la situación en las cuentas”, agregaba en el mismo escrito. Horas después informó que la situación ya estaba normalizada, aunque las quejas aún persisten.