Fernández indicó esta tarde desde la capital francesa, en el marco de su gira europea, que la agenda con el mandatario francés Emmanuel Macron, estará centrada en el Club de París y en la provisión de vacunas.

“Yo con Macron tengo otra agenda, seguro que el tema de vacunas también estará, pero tengo otra agenda que tiene que ver con los problemas que tiene Argentina y América latina. Macron siempre ha sido un presidente que nos ha escuchado y nos ha acompañado”, señaló el jefe de Estado ante la prensa acreditada. Sobre el Acuerdo con Club de París, Fernández destacó la labor del ministro de Economía en las negociaciones. “Martín ha avanzado mucho en eso y creo que estamos trabajando bien. Seguramente hablaremos de eso con Macron”, dijo. Además, destacó su buena relación con el mandatario galo. “Desde la última vez que vine hasta ahora he hablado en varias oportunidades con el presidente Macron y la verdad que lo que yo percibo es que tenemos una sintonía parecida. Me pasa lo que siento con (Antonio) Costa en Portugal, lo que siento con Pedro (Sánchez) en Madrid, que tenemos una mirada de lo que le está pasando al mundo y lo que el mundo necesita. “En el primer encuentro del G20 cuando todavía la vacuna era una expectativa porque recién empezaban la primeras investigaciones, y yo plantee que la vacuna debía ser un bien global, que es lo que ahora está planteando Biden, en ese momento el que más me acompañó fue Macron”, recordó Fernández. Respecto a la búsqueda de apoyos para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente celebró las repercusiones recibidas hasta el momento en los países visitados. “La verdad es que Portugal, España, Francia, Italia y Alemania nos han acompañado siempre hasta aquí en nuestros planteos y como estamos haciendo nuevos planteos queremos transmitirlos y hasta ahora y el presidente de España y el de Portugal nos han dicho que podíamos contar con ellos”, continuó. Por último, negó -por el momento- que exista una confirmación para un encuentro con la titular del organismo multilateral de crédito, Kristalina Georgieva, en el marco de la gira.