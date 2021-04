Unos 15 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson resultaron dañadas por error en una fábrica en Estados Unidos, reportó el New York Times.

Al ser contactada por AFP, la compañía farmacéutica dijo que identificó un lote de dosis en una planta de Baltimore de la empresa Emergent BioSolutions “que no alcanzó los estándares de calidad” pero no confirmó el número específico de vacunas afectadas. La compañía también dijo que el lote “nunca avanzó a las etapas finales del proceso de manufactura”. “La calidad y la seguridad siguen siendo nuestras prioridades principales”, dijo. El Times reportó que problemas con el control de calidad podrían afectar futuras colocaciones de esta vacuna monodosis y que se esperaba una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Johnson & Johnson dijo que estaba enviando más expertos al lugar para “supervisar, dirigir y apoyar toda la producción de la vacuna de Covid-19“, de la que espera entregar 24 millones de dosis adicionales “durante abril”. La planta de Emergent BioSolutions no ha sido autorizada por los reguladores para producir una “sustancia medicamentosa” para la vacuna de J&J, dijo la compañía, pero medios estadounidenses reportaron que se espera que produzca millones de dosis en el futuro cercano. La vacuna de J&J ha sido alabada por ser monodosis y porque no necesita temperaturas tan bajas para su conservación como las de Moderna y Pfizer, lo que simplifica su distribución.