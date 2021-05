La segunda ola de la pandemia cayó sobre la Argentina con todo su peso. La idea del Gobierno de no avanzar en mayores restricciones durante el año electoral se desdibujó y al mismo tiempo desapareció la proyección de poner un freno de mano al gasto covid. Con al menos tres semanas por delante de una sensible baja de la circulación y por ende de la actividad comercial, el gabinete económico analiza extender el bono de $15.000 que la ANSES anunció semanas atrás. Fuentes oficiales adelantaron a Ámbito que se podría ampliar a más distritos e incluso estudian realizar un segundo pago.

El diagnóstico es compartido por las distintas carteras que tienen injerencia en la cuestión. La situación es crítica, tanto en lo sanitario como en lo social. Las restricciones son necesarias para bajar los contagios pero también tienen un impacto tangible sobre una economía golpeada. Además hay consenso en que los efectos de la menor circulación de personas serán peores para los trabajadores informales. A raíz de esto, el Gobierno analiza aumentar las partidas para los sectores vulnerables. Actualmente ANSES está ejecutando el pago de un bono extraordinario de $15.000 que incluye a beneficiarios de la asignación universal por hijo y por embarazo y monotributistas de las categorías A y B del Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, fuentes oficiales adelantaron a Ámbito que se está estudiando la posibilidad de hacer un segundo pago y de ampliar la medida a otras jurisdicciones del país. “Vamos evaluando dos cosas, la extensión de las medidas restrictivas y las zonas afectadas. Al principio se definió que el pago del bono sería para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense porque eran los dos lugares más impactados por las restricciones. Pero de acuerdo al avance de la situación epidemiológica y las medidas restrictivas se puede ampliar en el tiempo y en las jurisdicciones beneficiarias”, explicó un alto funcionario a este medio. En paralelo el Gobierno amplió el Repro que ahora abarca, además de los trabajadores formales, a los emprendedores de sectores críticos. Entre ellos, gastronomía, hotelería y turismo. Con este escenario y con la flexibilización de requisitos esperan que los beneficiarios del plan. No obstante, no se descartan medidas complementarias. “Siempre analizamos las medidas presupuestarias necesarias. Todo esto en base a cómo fluctúa el virus”, señalaron desde el gabinete económico. Al mismo tiempo afirmaron que “si se necesita algún refuerzo porque la situación lo amerita, el Gobierno tomará la decisión que corresponda”. Más allá de que desde un sector del Frente de Todos volvieron a poner sobre la mesa la reedición de programas como el IFE y el ATP, estas políticas no aparecen en los planes inmediatos. “Hoy la situación es muy distinta a la de marzo del 2020, la mayoría de las actividades están en funcionamiento, por eso estamos ante el desafío de focalizar los instrumentos”, recalcaron desde la Casa Rosada.