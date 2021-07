Cuando se habla del “cuento del tío” lo más común es que sea de parte de personas que, lamentablemente, cayeron en la estafa. Sin embargo, una mujer rusa de 70 años fue noticia no sólo por haberlo evitado, sino por haber desafiado a los mismos estafadores. La mujer de 70 años, ciudadana de Cheliábinsk y profesora de lenguas extranjeras, recibió un llamado de un hombre quien dijo ser representante de su banco y que alguien estaba intentando robar la plata de su cuenta. Cuando le preguntaron cuánto dinero tenía en el banco, la mujer recordó otras dos veces en las que le habían intentado robar de esa forma y reconoció el intento de phishing. En vez de cortar la llamada, decidió seguirles el juego y les informó a los estafadores que tenía 8 millones de rublos en su cuenta, monto que equivale a 10 millones de pesos. En diálogo con medios locales, la mujer aseguró: “La persona con la que hablaba empezó a apresurarse a decir que cada segundo era valioso y me sugirió que fuera al banco, retirara todo el dinero y lo transfiriera a una cuenta segura. Además, pidió que no colgara para seguir en contacto”. Y acá es donde viene lo bueno: como tenía poco saldo y la llamada iba a cortarse, los estafadores le transfirieron 500 rublos para que la misma pudiera continuarse. Con 500 rublos ganados, la mujer cortó y, cuando la volvieron a llamar, aseguró que se había confundido; que los 8 millones los tenía en otro banco y, antes de volver a colgar, escuchó cómo la insultaban del otro lado. Fuente: Filo