Ustedes que siempre me ayudan a hacer ruido, es lo que necesitamos. En el country Abril echaron a una familia de carpinchos A LA CALLE. Los animalitos están hace dos meses fuera del predio, los que desplazaron del lugar, una familia de 9, de los cuales al día de hoy son 6, mataron a uno de ellos y dos desaparecieron. La fiscalía a raíz de la denuncia hizo su trabajo como debería hacerlo hace dos meses , ahora lo que falta es que EL JUEZ firme la orden de sacarlos de ahí, ese lugar no es apto para ellos y hay cazadores en la zona. Un grupo de voluntarios va todos los días a darles agua y comida. Necesitamos difundir para que autoricen el traslado, podemos salvarles la vida! Gracias a todxs ! @fer_pieroni