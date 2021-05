Esta semana, Estados Unidos anunció el levantamiento de la recomendación de llevar barbijos o tapabocas para las personas vacunadas. A partir de esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que sería conveniente que las personas vacunadas contra la Covid-19 mantengan el uso de los tapabocas, especialmente en regiones donde la transmisión del virus es elevada. Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas vacunadas continuar llevando el tapabocas en los transportes públicos (aviones, ómnibus, trenes), así como en aeropuertos o en estaciones. Los expertos de la OMS no hicieron comentarios directos, pero subrayaron que todo depende del contexto epidemiológico de cada país. Recordaron que las vacunas no ofrecen una protección al 100%, informó la agencia AFP. “Inclusive en situaciones donde la cobertura de vacunación es elevada, si hay mucha transmisión, no se retira el uso del tapabocas”, señaló el director encargado de asuntos urgentes sanitarios en la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa. La directora científica de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo que los datos provenientes de países que amplían las vacunaciones muestran que los fármacos “protegen contra la infección en una proporción que va de 70 a 80%” y consideró que “muy pocos países están en situación de abandonar las medidas”. En la mayoría de los países “debemos continuar aplicándolas”, alcaró y recordó que uno puede ser infectado, tener la enfermedad asintomática o ligera inclusive después de vacunarse. Estados Unidos realiza una amplia campaña de vacunación: 268.438.666 de habitantes ya fueron vacunados, de los cuales 155.251.852 recibieron una dosis y 120.258.637 dos. En tanto, el jueves los adolescentes estadounidenses de entre 12 y 15 años empezaron a ser vacunados.