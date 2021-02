Asi lo expresó el Abogado Rolando Contrera, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Valle Viejo quien durante la mañana de hoy, en compañía de Germán Kraneviter, Director de Gestión Social del Ministerio de la Vivienda de la provincia, recibieron a representantes de la toma iniciada la semana pasada en Valle Viejo, en inmediaciones al Barrio Los Tabacaleros, hecho que generó un conflicto judicial, a raíz de las denuncias radicadas por los propietarios.

Al respecto Contrera, sostuvo que,”no podemos avalar una usurpación, nos debe quedar claro como sociedad, que la usurpación es un delito.

Puede admitirse el debate ideológico, pero hoy por hoy, vivimos en un sociedad organizada bajo leyes que se dictan para cumplirse y la usurpación no es el medio ni el modo para acceder a un beneficio habitacional.

Nuestro sistema politico-social, prevé el modo, el procedimiento para acceder a una vivienda cuando el ciudadano no la puede procurar por sus propios medios, los interesados deben recurrir por los canales institucionales del Ministerio de la Vivienda en donde no hay barreras para las familias sin ingresos fijos.

Mientras que si, configura un impedimento para el beneficio, el antecedente de una condena por usurpación.

El mensaje del municipio ha sido claro en el sentido de explicarles que el camino para acceder a una vivienda era el de las instituciones, los podemos acompañar en cualquier gestión, pero por los carriles institucionales normales,

Estimo que han comprendido la situación y van a cesar con la toma”.