La reunión se llevó a cabo con la premio nobel de la paz Jody Williams y con los Senadores del Frente de Todos Dalmacio Mera y Jorge Taian, quienes comprometieron el apoyo del Senado para la campaña contra los “killer robots”.

El senador nacional por Catamarca Dalmacio Mera junto a su par el ex canciller y actual Senador Nacional Jorge Taiana, mantuvieron hoy una reunión con la premio Nobel de la Paz Jody Williams quien promueve la “campaña para detener el desarrollo de las armas letales completamente autónomas” (Stop killer robots). Además participó del encuentro Steve Goose, Director de la división armas de Human Right Watch, organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los Derechos Humanos.

En el marco de la reunión Mera y Taiana se comprometieron a que el Congreso Nacional se pronuncie en contra de la proliferación de estos instrumentos de guerra y anunciaron la presentación de un Proyecto de Declaración al respecto. “Creo que es muy importante que el Senado de la Nación participe y se pronuncie en contra de la inteligencia artificial aplicada a las armas de destrucción masiva sin intermediación del ser humano en las decisiones, como son los denominados killer robots”, afirmo Mera y destacó la importancia de haber tenido en la reunión “la participación de un premio Nobel de la Paz, como Jodie Williams y de organizaciones internacionales”.

Por su parte Taiana manifestó que “la aspiración es lograr un tratado internacional que prohíba este tipo de armas llamadas vulgarmente como robots asesinos, para eso hay que generar conciencia y difundir información sobre las consecuencias de su uso. Es una tecnología que está en pleno proceso de desarrollo pero requiere de acciones políticas y diplomáticas rápidas porque avanza con mucha velocidad. Como Parlamento debemos y tenemos que expresarnos sobre este tema que nos preocupa”.

Williams también consideró que “no le podemos dejar la decisión de la vida y la muerte a una máquina. La campaña trabaja para que las armas completamente autónomas sean prohibidas. La campaña se reunió en Argentina porque cree que la región debe tener un liderazgo para impulsar la prohibición. Las tres peores amenazas en contra de la humanidad que identifica el secretario general de Naciones Unidas son el cambio climático, las armas nucleares y el armamento basado en inteligencia artificial”, remarco la Premio Nobel de la Paz.

Cabe destacar que desde ayer se lleva a cabo en nuestro país el Segundo Encuentro de Científicos y Activistas de 40 países que impulsan un tratado que impida avanzar en este tipo de armamento.