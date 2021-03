“Siempre sentí asco, pero el miedo ganaba y soporté años de esas cosas sin decir una palabra. Quiero que mi voz sea escuchada porque no quiero vivir con miedo. Le pido a la Justicia que actúe”, dijo en declaraciones al canal El Doce de Córdoba.

Nayla denunció que el violador le escribió el lunes 1 de marzo desde un perfil trucho de Facebook: “Yo te lo advertí, de mí te salvaste una vez. Soy tu peor pesadilla y pronto te volveré a encontrar. Soy capaz de todo. Ni tú ni tu madre se salvarán de mí una vez que te encuentre. Me conocés muy bien, piernas frágiles”.

“Soy el primer hombre que te probó en la vida. Pronto se te acabará la felicidad, hija. No me olvido de vos ni de tu madre, pronto me la van a pagar. Te voy a seguir haciendo la vida imposible, hija. Lo vas a ver”, agregó en los escalofriantes mensajes que la víctima compartió.

Tras denunciarlo en 2019, Nayla había perdido contacto con el abusador.A principios de febrero la joven fue al centro de la Ciudad de Córdoba a entregar su currículum porque estaba buscando trabajo y se topó con él.

“Me amenazó ahí mismo, me dijo de todo”, le contó Nayla a El Doce.

Como el acoso continuó por las redes, realizó una nueva denuncia formal y le entregaron un botón antipánico.