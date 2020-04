El secretario de Obras Públicas del municipio de Valle Viejo, Gustavo Soria, opinó sobre el proyecto multipropósito que envió el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante, el cual fue rechazado por los concejales de la oposición.

El funcionario municipal se mostró sorprendido por el rechazo cerrado de los concejales opositores, entendiendo que el proyecto para declarar la Emergencia Sanitaria, Económica, Administrativa, Financiera y Social en Valle Viejo, “es una herramienta muy valiosa para que el municipio pueda funcionar de la manera en que el vecino requiera”.

Además, Soria manifestó su preocupación por el futuro del funcionamiento del área a su cargo, teniendo en cuenta que -por la crisis- las obras públicas proyectadas deben concretarse con un presupuesto acorde. “Manifiesto mi gran preocupación porque desde el área de Obras Públicas necesitamos trabajar codo a codo con un presupuesto acorde”, apuntó.

En este sentido, cuestionó a los ediles de la oposición por la falta de interés de conocer el funcionamiento de las áreas, especialmente Obras Públicas. “No los he visto caminar y ver cuáles son las necesidades, ni tampoco los he recibido ni me han pedido ningún tipo de audiencia para preguntar cómo funciona Obras Públicas”, señaló.

El funcionario agregó que “mi gran preocupación es la ignorancia con la que se opina de este proyecto sin saber cómo podemos devolverle al vecino con recursos”, remarcando que los concejales opositores “no están a la altura de las necesidades de los vecinos y tampoco del funcionamiento de Obras Públicas”.

De esta manera, desafió a los concejales de la oposición que “caminen, pregunten, se interioricen, porque hacen caso omiso a las necesidades del vecino, necesitamos de herramientas como este proyecto, nos va a permitir crecer, afrontar esta crisis que estamos inmersos y de la que tenemos que salir todos juntos”.

Por otra parte, planteó que, debido a la paralización de la economía y la baja recaudación tributaria, desde el municipio “tenemos que buscar nuevos horizontes, rearmarnos y rediseñarnos diariamente para poder hacer frente a todas las problemáticas que son palpables”.

Cómo salir de la crisis

“Necesitamos herramientas y recursos para funcionar”, sostuvo Soria al marcar que el proyecto multipropósito del Ejecutivo Municipal “se trabaja en conjunto, comunidad, vecinos, concejales, funcionarios, la intendenta, todos los actores políticos debemos estar a la altura de las circunstancias, todos debemos trabajar en conjunto”.

Proponer en tiempo de crisis

“Quiero rescatar la gran valentía de nuestra intendenta Susana Zenteno en poner de manifiesto este tipo de proyectos, proponer algo, porque cuando hay crisis es muy fácil criticar, pero no se propone nada”, remarcó el funcionario.

Por último, consideró que “en época de crisis se propone dar una solución, y esta es una herramienta para dar soluciones, rescato la valentía de querer enfrentar los problemas con proyectos, con ideas”.