El hecho ocurrió el domingo al mediodía en la provincia de Córdoba, y quedó registrado por las cámaras de seguridad. La madre del niño contó que su hijo reaccionó así por ser el “tercer robo que presencia”.

El video se volvió viral al mostrar cómo el nene de cinco años defendió a las trompadas a su mamá de un delincuente que la atacó para robarle el celular.

“Cuando estaba esperando a que me abrieran la reja apareció un sujeto de atrás. Me dijo que le diera el celular porque si no me iba a pegar un tiro. No pudo alcanzar al hombre que me estaba atacando porque se tropezó y cayó. Estamos cansados de querer hacer justicia por mano propia, pero no nos queda otra”, comentó la mujer.

Por último, indicó que su hijo “está bien. Cuenta lo que pasó con naturalidad y no lloró. Entiende bien lo que hizo. Si más adelante sigue con una actitud distante o rara, va a tener que ser tratado, pero por ahora no”.