“Mi primera ilusión fue entrar al ejército en el 2012 y lo hice ingresando a la escuela de Sub Oficiales Sargento Cabral, donde me recibí de Cabo en el área Ingenieros. Luego ingresé al Colegio Militar de la Nación para ser Oficial de Arma de Ingenieros. Al egresar tuve mi primer destino que fue en Mendoza en el Batallón de Ingenieros de Montaña 8, ahí estuve un año y medio y surgió la vacante para ingresar al curso de ingreso a la escuela de Aviación, solicité las autorizaciones correspondientes me las otorgaron rendí y pude ingresar”, comentó.