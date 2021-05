Luego de dos semanas en descenso, los casos de coronavirus volvieron a subir durante los últimos siete días, producto de la desaceleración de la caída de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el repunte en el interior del país. Según los registros oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en la última semana, los casos crecieron un 12% con respecto a los siete días anteriores: si tomamos los datos oficiales, el domingo 9 de mayo el promedio de los casos diarios había llegado a los 20.351; una semana después, esa cifra subió a 22.792. La curva no es igual en todo el país. Analizando los datos, en la Ciudad de Buenos Aires el promedio semanal de casos pasó de 2234 a 2321; en la provincia, en tanto, el promedio pasó de 8.905 a 9.221. Ambos distritos mostraron una suba durante los últimos siete días, y frenaron la tendencia que habían mostrado en las últimas semanas. En el interior del país, en tanto, se observa la misma tendencia, particularmente en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Río Negro. Lo mismo sucede con la cantidad de fallecidos. En los últimos siete días, la el promedio fue de 457, lo que representa una suba del 4% con respecto a los datos de la semana anterior. Ante este panorama se suma otra preocupación: la ocupación de camas UTI. En el reporte de este domingo 16 de mayo, se notificaron 5.538 pacientes con Covid-19 en terapia intensiva, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia; en el medio, algunas provincias están cerca del colapso sanitario. En todo el país, la ocupación de camas UTI por todas las patologías es del 69,3%, mientras que en el AMBA asciende al 75,4%. “Las restricciones son muy necesarias” A pocos días de que venza el DNU que impone las actuales restricciones, el presidente Alberto Fernández volvió a alertar por la situación epidemiológica y afirmó que las medidas restrictivas “son muy necesarias”. En ese sentido, dijo que si el Congreso no aprueba la ley de emergencia Covid (la oposición ya avisó que no acompañará la iniciativa), la única alternativa será extender el decreto de necesidad y urgencia.