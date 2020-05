En sintonía con el reclamo de las principales cámaras empresarias insistió además en la necesidad de relajar la cuarentena contra las recomendaciones de los epidemiólogos.

El ex senador y candidato a vicepresidente de la Nación de Unidos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, destacó una vez más el rol de Mauricio Macri como referente de la oposición en medio de la fuerte interna que se abrió en Cambiemos y en el PRO particularmente luego de la derrota en octubre del año pasado.

Para dar cuenta del peso del ex mandatario que dejó el poder en medio de una profunda crisis económica y social producto de las políticas económicas que impulsó a lo largo de su gobierno y que llevaron a la aceleración de la inflación, el aumento del desempleo, la profundización de la pobreza, la recesión económica y a asumir el procesos de endeudamiento más veloz y profundo de la historia de la Argentina, Pichetto eligió una curiosa descripción.

En diálogo con FM La Patriada Pichetto aseguró este miércoles que “la figura de Macri sigue siendo importante por más que hoy mantenga un silencio patriótico”.

En ese sentido el ex compañero de fórmula de Macri consideró que “el silencio de Macri es un aporte, un ex presidente por un período de tiempo tiene que mantener un silencio que me parece que configura un aporte a la nueva gestión”.

Pichetto volvió a referirse a la cuarentena decretada por el gobierno de Alberto Fernández para morigerar el avance de los contagios de coronavirus Covid-19 y de la que hoy se cumplen dos meses.

“A mi me parece muy largo e impacta en la salud psicológica de la gente. La gente necesita una vida de relación” aseguró el ex senador y negó haber dicho que el gobierno “se enamoró” de la cuarentena. “No sé quien usó ese concepto de ‘enamorarse de la cuarentena’ pero yo no lo usé, lo que sostuve es que se tendría que haber abordado con mas equilibro en lo económico” aseguró una vez más para refrendar los reclamos de los sectores que reúnen a los empresarios más poderosos del país que reclaman el levantamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Y siguió: “No todos pueden hacer trabajo a distancia, si se recupera la actividad laboral la gente va a recuperar la tranquilidad porque hay sectores que están temiendo por la pérdida del trabajo”.

Defendió además la gestión de María Eugenia Vidal en materia de Salud a pesar de haber dejado durante 4 años sin inaugurar dos hospitales que estaban prontos de la gestión de Daniel Scioli y cuyo reacondicionamiento aceleró el actual gobernador Axel Kicillof para hacer frente a la pandemia. “El proceso de deterioro de la salud pública en la provincia de Buenos Aires viene con alta data, viene de 4 gobiernos peronistas con anterioridad al de María Eugenia Vidal”, disparó.