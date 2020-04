El diputado de unidad ciudadana, Hugo Daniel Avila pidió que el Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jalil informe sobre una licitación para la compra de 250 cámaras de seguridad por la suma de $ 177.516.500, prevista para la semana próxima, y explique el criterio del gasto teniendo en cuenta la pandemia por coronavirus y las necesidades del sistema de salud, o la crisis económica que producirá la emergencia en muchos sectores de la economía, especialmente de la informal o los pequeños comerciantes y empresarios.

En una extensa fundamentación, el exintendente de Tinogasta interpela al gobierno provincial y brinda detalles de la compra por la que pide el informe oficial:

“El pasado 12 de Enero, el Ministro de Seguridad, Hernán Martel anuncio que la Provincia tendrá su propia central de monitoreo para la prevención del delito y una central de emergencia que responda al número telefónico “911”, iniciativa que acompañe públicamente por dos motivos. El primero porque la línea 911 –literalmente- no funciona y segundo porque Catamarca, durante los últimos 8 años, subió del 19º lugar al 3º en la comisión de delitos, lo cual justifica la creación de un sistema de prevención.

También fui muy crítico de las gestiones anteriores en este punto, dado que la adquisición de cámaras de seguridad se viene presupuestando desde que era Gobernador Brizuela del Moral y nunca vi que se las colocara, pese a que el dinero fue autorizado, con lo cual augure que esta iniciativa no conlleve a lo mismo: el de la mala utilización de los recursos autorizados para determinado fin.

Ahora bien. El Expte. Nº EX-2020-00080145- -CAT-DPARH#MPM, Licitación Publica Nº 1/2020, cuya resolución se publica en el Boletín Oficial del día 23 de Abril del corriente y que además se encuentra nomenclado en la página web de la Contaduría General de la Provincia refiere a un monto de Licitación por la suma de Ciento Setenta y Siete Millones, Quinientos Dieciséis Quinientos Pesos ($ 177.516.500), que equivale a casi 2.600.000 dólares, lo cual es un monto significativamente alto si lo que se pretende es colocar tan solo 250 cámaras de vigilancia.

Para tener una referencia de lo que estamos hablando realicé consultas a distribuidoras de sistemas de seguridad y me lleve una ingrata sorpresa. Por ejemplo la empresa “Seguridad Norte”, con domicilio Béccar, Buenos Aires, promociona un “Domo de Seguridad” (PTZ American Dynamics Ultra 8 22X zoom) a U$ 1.600, siendo el producto más caro de esas características en el mercado.

Con este ejemplo arribamos a la siguiente conclusión: 250 domos (no solo cámaras) de seguridad comprados en esa empresa, costarían U$ 400.000. Me pregunto dónde irían a parar los 2.2 millones de dólares restantes, será para la capacitación, o para la compra de monitores. Cables no, porque el sistema cotizado no requiere conexión por cable ya que trasmite vía wi-fi. Todo un interrogante.

No obstante la necesidad que tiene el pueblo de Catamarca de saber en qué se van a gastar 177.516.500 millones de pesos, me gustaría saber también cuál es el criterio de prioridades de este Gobierno con respecto al uso y utilización del dinero que tiene, porque evidentemente lo tiene, de hecho la licitación está planificada para el día 5 de Mayo del corriente año.

Pregunto esto porque el Gobernador en publicas declaraciones expreso una frase poco feliz: “Entre la parte pública y privada tenemos 110 respiradores que son suficientes”.

Me atrevo a disentir con el Gobernador ya que según estadísticas mundiales, el 56 % de las personas infectadas por coronavirus que están internadas requieren de esta tecnología, el remanente implica el colapso de la salud público – privada.

“Es obvio que la prioridad no era adquirir cámaras de seguridad, sino respiradores artificiales”.

Es decir, si existen 110 respiradores como dice Jalil y son internadas 171 personas por coronavirus el sistema no colapsa, pero si se interna uno más y son 172 las internadas, el sistema colapsa.

En resumidas cuentas, si las personas infectadas por coronavirus superan los 172 el sistema de salud colapsa, con lo cual, es obvio que la prioridad no era adquirir cámaras de seguridad, sino respiradores artificiales.

Por otro lado es importante saber cómo se realizan estas licitaciones o los concursos de precios, a partir de la supuesta “reforma del estado” que implementó Jalil y a la que yo me opuse.

Durante el tratamiento de los distintos proyectos, el Poder Ejecutivo refrendo hasta el hartazgo que se buscaba transparentar las “compras públicas” y hoy vemos que no es tan así y no lo digo solo por esta licitación que se va a producir sin que los catamarqueños sepamos que estamos comprando.

Si Ud. advierte en la página web de la Contaduría General, donde aparece el Expte. EX-2020-00024420-CAT-DA#HSJB que refiere a un “concurso de precios” por la adquisición de un equipo de rayos X, vera que la base es de $ $ 1.840.000, cuando el aparato más caro y de mayor tecnología que se promociona y que Ud. misma puede verificar, no supera los $ 500.000.

Entonces, no solo quiero saber el criterio del Poder Ejecutivo en la prioridad de compras, sino cuales son los motivos para pagar en más del triple el valor de un instrumento médico, siendo que el Poder Ejecutivo tiene las herramientas constitucionales para hacerlo a partir de la centralización de las compras otorgado a la Ministra de Planificación, quien deberá asumir las consecuencias legales por estas compras.

No obstante pregunto: no era prioritario asegurar el sueldo y el aguinaldo de los trabajadores? Este Gobierno no va a ayudar a aquellos cuentapropistas que no se pueden sostener ante el gigantesco avance de precios? No se va a ayudar a quienes no tienen absolutamente nada, u aquellos trabajadores de la industria y el comercio privado?

Señora Presidenta: en innumerables ocasiones escuchamos a Ud., a todos los Diputados del Oficialismo y a todos los Funcionarios de este Gobierno hablar de Justicia Social, esa que Perón decía: es para que tengamos un mundo más igualitario. No le parece que el gasto de 177.516.500 millones de pesos en cámaras de seguridad es lo contrario? No ve Ud. y sus pares oficialistas lo contrario?.

Me pregunto: cuál va a ser su postura cuando el sistema de salud colapse. Vamos a salir a cambiar cámaras de seguridad por respiradores, barbijos y alcohol?.

Son todos interrogantes que hoy no tienen respuesta del ejecutivo, a pesar de las innumerables veces que le pedí a Raúl Jalil que las explique. Son parte de las acciones de un Gobierno cuyas políticas están más centradas en la compra de estructuras no prioritarias, vaya uno para favorecer a quien o quienes; sin embargo sepa que voy a investigar hasta las últimas consecuencias todo este desmanejo que se está produciendo en medio de una pandemia que mata gente, y que si aquí no llego aun, es por obra y gracia de los catamarqueños y no de sus gobernantes.