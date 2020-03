Ante el reciente femicidio de Brenda Micaela Gordillo que interpeló a la sociedad catamarqueña, y comprendiendo la necesidad de profundizar políticas públicas para contrarrestar la violencia por razones de género y en vista de que los medios de comunicación son unos de los principales constructores de sentido dentro de la sociedad, la diputada Adriana Díaz presentó un proyecto de resolución en donde sugiere al Estado incorporar la figura de “editor/a de género” en los medios públicos de comunicación de la provincia.

En sus argumentos, la legisladora señaló: “Existe una enorme cantidad de bibliografía sobre las consecuencias de no incorporar la perspectiva de género en las informaciones periodísticas que hablen sobre mujeres o disidencias”.

Citando a la antropóloga Rita Segato, Díaz explicó: “los medios tienden a describir con detalles morbosos la violencia, lo que tiene un efecto de contagio en la sociedad, por el cual se empiezan a copiar las modalidades. Esto mismo sucede con el suicidio, donde una noticia sobre un suicidio tiende a provocar más suicidios y en modalidades similares. Los medios decidieron tomar una medida ética de no reportar casos de suicidio para no generar contagio, y por esto no vemos noticias sobre el tema en medios hegemónicos. Pero, con el femicidio no ocurre lo mismo. Hay un placer morboso en las descripciones de la violencia”.

Asimismo explicó que “se tiende a describir al femicida como un monstruo. El problema es que los monstruos son temibles, pero poderosos. Y el poder es uno de los mandatos masculinos según el sistema patriarcal. Entonces hasta cierto punto el monstruo de las historias de femicidio termina siendo una figura a imitar en el contexto de cultura machista”.

“Segato nos dice además que no es que el ojo del público sea cruel y rapiñador, sino que se lo enseña a despojar, a rapiñar, a usar los cuerpos hasta que queden solo restos; es una pedagogía porque ese público está siendo enseñado”, concluyó la legisladora.

En los últimos años, medios de comunicación nacionales, conscientes de rol social han implementado la figura de “editores de géneros”, que son profesionales capacitados en la temática que aconsejan y evitan que se publican o difundan información y/o imágenes que re victimicen o promuevan más violencia por razones de género.