Se esperaba que la votación se desarrolle a las 19 pero continúa el debate de los senadores, que tuvo momentos tensos. En las afueras del Congreso se registraron heridos y detenidos tras masivas movilizaciones en rechazo de las iniciativas. En lo que es una jornada política clave para el Gobierno, el Senado sesiona este miércoles desde las 10:15 y debate la Ley Bases y la reforma fiscal. Tras varias semanas de negociación con los bloques dialoguistas para obtener los dictámenes y realizar cambios en los proyectos, el oficialismo llega al debate con la incertidumbre de obtener los votos necesarios para su aprobación. En la sesión, en la que no habrá cuarto intermedio, se desarrolla en primer término el tratamiento de la Ley Bases, que se esperaba que se vote en general alrededor de las 19 pero se demora, mientras que en particular se definiría entre las 22:30 y 23. Luego se continuará con el proyecto de reforma fiscal. Las fuerzas de seguridad lanzaron gas pimienta y reprimieron a los manifestantes que rechazaron los megaproyectos del Gobierno y también atacaron a diputados de Unión por la Patria en las afueras del Congreso. Por este motivo, algunos fueron asistidos por los médicos. Además, hay detenidos. La masiva movilización fue convocada por organizaciones sociales, derechos humanos, la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En las últimas horas del martes los senadores por la provincia de Santa Cruz José María Carambia y Natalia Gadano llamaron a no dar quórum en el recinto mediante un video donde denunciaron presiones por parte del Gobierno y consideraron que ambos proyectos contienen una “trampa legislativa”. Por su parte, el legislador y presidente del bloque del radicalismo, Martín Lousteau, confirmó tras una reunión de la vicepresidenta Victoria Villarruel y titular de la Cámara Alta, que bajará al recinto a dar quórum y adelantó que buscará impulsar su propio dictamen. Hecho que en la jornada del miércoles se cumplió y permitió habilitar la sesión en el recinto.