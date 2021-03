Este jueves, la denunciante, que ya se encuentra en Colombia, se sometió a las pericias psicológicas por parte de dos psicólogos del equipo forense del departamento judicial de Lomas de Zamora y de una psicóloga que fue sumada por parte de la defensa del acusado. Por otro lado, los resultados de estos análisis se darán a conocer la próxima semana. A pesar de esto, la fiscal que interviene en el caso, no tiene dudas de que el jugador de Boca le pegó y amenazó a Daniela, por lo que dio por finalizado el proceso de instrucción y pidió que se eleve a juicio la causa caratulada como lesiones leves y amenazas en el contexto de violencia de género. El que deberá seguir con el trabajo será el juez de garantía Javier Maffucci Moore, quien deberá escuchar a ambas partes. Una vez realizado este paso, se deberá tomar la decisión si la causa va a juicio o no. Este proceso podría demandar hasta dos semanas. Aunque la denuncia sigue vigente, la Justicia no le impidió a Sebastián Villa seguir jugando para Boca, pero si fue muy repudiado en las redes sociales por este motivo. En caso de que la Justicia lo encuentre culpable de la denuncia recibida, el colombiano será condenado pero la sentencia no será de prisión efectiva.