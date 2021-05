Así lo anunció el presidente serbio, quien también informó que los empleados públicos que no estén vacunados no tendrán vacaciones pagadas si se contagian.

Después de vacunar completamente a unos 1.3 millones de sus siete millones de habitantes, la campaña de vacunación en Serbia, que durante un tiempo fue referente en la región, comenzó a estancarse. Como forma de incentivo, el presidente serbio Aleksandar Vučić anunció el miércoles pasado que el Estado le pagará unos 3.000 dinares (equivalente a 30 dólares o 25 euros) a cada ciudadano que se inocule contra el COVID-19. Esta medida, que, en palabras de Vučić, es para “recompensar a las personas que demuestren responsabilidad” tendrá vigencia para todos aquellos que comiencen su proceso de inmunización antes del 31 de mayo. A este incentivo se le suma un castigo: los empleados públicos que no estén vacunados no tendrán vacaciones pagadas si se contagian. Sobre esto, el epidemiólogo serbio Zoran M. Radovanović declaró con AFP: “En la literatura médica no he encontrado que se pague a nadie por las vacunas del COVID-19, así que puede que seamos los primeros no solo en Europa, sino en el mundo”.