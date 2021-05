Las expectativas del público sobre la inflación para los próximos doce meses se ubicaron en abril entre el 47,9% y el 50%, según datos del relevamiento que realiza el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, lo que implica una suba de 10 puntos respecto de lo que opinaba la gente hace un año.

El reporte indica que de acuerdo con el promedio de respuestas, los precios subirán hacia abril del 2022 el 47,9% (1,6 puntos superior a marzo), mientras que dentro de la serie el valor de la media es de 50% anual (se mantuvo igual). Todo eso muestra que al ministro de Economía, Martín Guzmán, le está costando convencer a la sociedad de que los precios van a subir este año el 29% en línea con lo previsto en Presupuesto. Analistas privados descartan que se pueda lograr el objetivo aunque también plantean números más bajos para este año de lo que suponen los consumidores. El informe de la UTDT sostiene además que desde hace muchos meses se observa que las expectativas de inflación son mayores en el interior del país que en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En abril, en promedio, la percepción de la inflación a 12 meses el Capital Federal fue del 46,3%, en el Gran Buenos Aires, del 46,8% y en el interior fue del 50,6% . Por otro lado, las estimaciones se mantuvieron estables en los hogares con ingresos menores, mientras que en aquellos con mayores ingresos aumentaron. En marzo, los sectores de clase media esperaban un 46,07%, mientras que en los barrios más postergados se pensaba en un 49,86%. Actualmente, son 48,18% y 49,89% respectivamente. Al respecto, el economista Iván Carrino afirmó que el resultado de la inflación tiene que ver con lo que calificó como “una macroeconomía desastrosa” que el gobierno no ha podido corregir en estos meses, sobre todo en el marco de la pandemia que obligó en 2020 a cerrar actividades. “Argentina tiene una emisión monetaria brutal. El año pasado el 90% del déficit fiscal se financió con emisión y eso no se sintió porque la gente no salió de su casa”, señaló. En cambio, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), consideró que “hay tendenciosidad en la expectativa inflacionaria. Hoy los precios no se pueden justificar por el lado de los costos”, planteó. Y señaló que si se analiza la inflación de marzo los precios “se desenganchan del tipo de cambio”. En ese sentido, añadió que los precios no se explican “ni por la tarifa, ni por el tipo de cambio, ni por la nafta” por lo cual concluye que “es la expectativa”. En coincidencia con las ideas del ministro Guzmán, aseguró que “hay empresas que están recomponiendo márgenes de rentabilidad en un contexto de recuperación económica”. Más allá de eso, sostuvo que en 2021 la suba de los precios “no va a estar ni entre el 29% del Presupuesto ni en el fatalismo del 50% que dicen las encuestas”.