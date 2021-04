Días atrás, la Cámara de Casación Penal rechazó este lunes un recurso de Cristina Fernández de Kirchner para que la Corte Suprema revise la decisión por la que se resolvió que la causa de espionaje ilegal se tramite en los tribunales de Comodoro Py.

Casación volvió a respaldar así la competencia de los tribunales de Retiro, en el marco de un conflicto con la justicia de Lomas de Zamora, donde el caso de espionaje estaba avanzado y con numerosos procesamientos dictados. Esa decisión fue firmada por el juez Borinsky.

Daniel Awad como presidente del Colegio, patrocinado por los abogados Mario Filozof y Dario Busso pidió que los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se aparten voluntariamente de actuar en cualquier actuación de la causa y que “no decidan cuestiones que pueden afectar el desarrollo de este proceso, al menos, en cuanto a la imagen del Poder Judicial de la Nación y la autoridad moral de sus resoluciones”.

Sobre las visitas de los jueces a Olivos y a la Casa Rosada, sostuvo el abogado que “no parece que tales concurrencias, y no haremos presunción alguna sobre coincidencia de fechas, puede pasar por alto en este sumario. Es que en aquellos tiempos la Presidencia del país era ejercida por el Ingeniero Mauricio Macri, evidentemente dirigente de una agrupación política”.

“El tema no es menor en estas actuaciones, pues, aunque no se encuentra imputado formalmente el nombrado, pero sí algunos sospechados y procesados son muy allegados al ex mandatario y su entorno personal más cercano”.

Remarcó el Colegio que salió también a luz durante el último feriado que el celular del indagado Darío Nieto “posee un recordatorio que habla a las claras de una relación con el doctor Mariano Borinsky, la que es curiosamente particular, pues se refiere a hablar con el magistrado por un tema de denuncia administrativo y penal”. Nieto registra una anotación que remitía a hablar con el juez Borinsky, “Tema denuncia administrativo y penal”.

Ninguna relación puede haber con el proyecto de Código Penal. “Habla de denuncia”, remarcó el Colegio.

Así, como medida de prueba, el Colegio sostuvo que “Corresponde, entonces, solicitar a la casa de gobierno -Casa Rosada- y a la quinta presidencial de Olivos el listado de ingresos y egresos durante los años 2016 a 2018, inclusive, de los dres. Mariano Borinsky y Gustavo Hornos”.

También pidió recibir por oficio declaración testimonial a los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal “para preguntarles si en alguna reunión se le preguntó al doctor Hornos sobre si había concurrido a los lugares mencionados mas arriba y si su respuesta es admitirlo adjudicándolo a una amistad personal con el entonces primer mandatario”.