Más de seis millones de menores que podrán salir de sus viviendas a partir del próximo domingo. Cuáles son las restricciones básicas

El gobierno español anunció que permitirá desde el domingo salir a los niños para dar paseos, además de poder acompañar a un progenitor al supermercado, en una flexibilización del severo confinamiento del país por el coronavirus.

La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, anunció que el gobierno autorizará a los menores de 14 años solamente a “acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el estado de alarma” como “ir, por ejemplo, al supermercado, la farmacia o las entidades financieras”. Y fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien agregó al aviso: “Voy a permitir que los niños puedan dar paseos a partir del domingo”.

La modificación hará que la medida vaya en línea con otros países europeos, donde se permite a los menores realizar cortos paseos con alguno de sus padres alrededor de su domicilio. La comparecencia de Illa se produjo luego de que la decisión del gobierno de solo permitir que los niños salieron con un progenitor al supermercado generara críticas de la oposición e incluso del mismo partido de izquierda radical Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas de Pedro Sánchez.

Autoridades regionales y agrupaciones de profesionales pediátricos habían presionado al gobierno en los últimos días para permitir la movilidad de los menores, advirtiendo del riesgo para su salud física y psicológica que provocaba la situación. Finalmente los niños podrán salir del encierro.

En total serán seis millones de menores de toda España los que podrán retornar a las calles y plazas de la nación. Lo podrán hacer un máximo de una hora por día, con un mayor o un hermano más grande. Estarán habilitados a transitar guardando distancia social en un kilómetro a la redonda de sus viviendas, con o sin mascarilla protectora -aunque es recomendado su uso- y en un horario restringido: entre las 9 de la mañana y las 9 pm.

Cada adulto podrá ir con tres menores al mismo tiempo. Será responsabilidad del adulto que sus hijos cumplan con la distancia social de entre dos metros y medio y uno.Pero además, hay una buena noticia para ellos: podrán llevar consigo sus juguetes. Desde balones de fútbol hasta patinetas y no se restringirán actividades físicas. Estarán en condiciones de saltar, correr, hacer ejercicio, pasear por bosques o salir a caminar por un campo. A pesar de estas flexibilizaciones, en las plazas todavía no podrán utilizarse los columpios y demás estructuras que puedan ser utilizadas por otros niños.

Las salidas de los niños serán “controladas, cumpliendo de forma escrupulosa las normas de higiene y distancia”, había dicho de su lado la portavoz Montero. “Apelamos a la responsabilidad de padres y madres”, dijo.

España, el tercer país más golpeado por la pandemia después de Estados Unidos e Italia, está sometida desde el 14 de marzo a un confinamiento muy estricto que el Congreso debe prolongar el miércoles hasta el 9 de mayo incluido. Los adultos pueden salir individualmente para ir a trabajar si no pueden hacerlo desde casa, comprar comida o medicamentos, ir al banco o sacar rápidamente a su perro. Los niños están encerrados desde el comienzo de la cuarentena.

Liberen a los niños

Millones de niños en España, atrapados en sus casas desde que las autoridades implementaron un cierre nacional a mediados de marzo, no han podido ejercitarse al aire libre, dar un paseo corto alrededor de su cuadra, ir con sus padres al supermercado o salir de su casa excepto por razones médicas. Estas medidas, las más estrictas de Europa, han dejado a innumerables niños aburridos, exhaustos y a veces deprimidos.

Dado que las autoridades españolas han ampliado el período de confinamiento hasta mayo, recientemente se han intensificado los llamamientos a relajar las normas de confinamiento para los niños, ya que muchos padres y especialistas de salud están sonando la alarma sobre las consecuencias a largo plazo que el confinamiento tendrá en su salud física y mental. Incluso en la mayor parte de Italia, el país más afectado del continente en cuanto al número de muertes, los padres pueden sacar a sus hijos a pasear.

“Es probable que algunos padres estén enfadados”, había dicho Diego Figuera, un psiquiatra del hospital San Carlos de Madrid que trabaja con niños a The New York Times. “¿Cómo les explicas que puedes sacar a tu perro a pasear, pero no a tu hijo?”. Figuera dijo que los expertos en salud pública y los epidemiólogos habían aconsejado al Ministerio de Salud de España que confinara a los niños al comienzo de la crisis porque les preocupaba que los niños pudieran transmitir el virus a las personas mayores.

España, hoy

España reportó este jueves 440 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, tercer día de ligero repunte de ese dato, y superó la barrera de los 22.000 muertos en total, según el balance del Ministerio de Sanidad. Tercer país del mundo con más decesos por la Covid-19 (según registros oficiales de cada país), España ya registra un total de 22.157 muertos a causa del virus.

Los casos confirmados sobrepasaron los 213.000, tras un aumento de 4.635, un salto considerable con respecto a los 4.211 contagios reportados el miércoles. A 10 días de la reapertura de comercios no esenciales, el avance diario de positivos es de 2,22%, un leve aumento sobre los dos días previos (2,06 y 1,98%), pero se mantiene por debajo del 3% desde hace una semana.

