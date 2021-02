La joven danesa de 31 años, comezó una campaña para rebatir las presiones que caen sobre las mujeres con fines exclusivamente estéticos.

La depilación es un tema que involucra a las mujeres en su totalidad, y si bien, esta recontra probado que no aporta ningún beneficio a la salud, incluso en algunas zonas del cuerpo favorece a las infecciones, desde antaños, todas incurrimos en diferentes métodos de depilación que van desde cera caliente, cremas, laser, maquinitas de afeitar y dolor e irritación en muchos casos para cumplir con los cánones de belleza aceptados por la sociedad.

Por eso una joven danesa de 31 años, llamada Eldina Jaganjac, decidió dejar de depilarse en todo el cuerpo hace un año, con el fin de llevar un mensaje a la sociedad.

“Miran mis cejas como si tuviera una tercera cabeza”, enfatizó la mujer oriunda de Copenague, quien al referirse a los motivos de su decisión señaló que una de las razones fue que llegó a sentirse frutrada por la expectativa que prima en la sociedad de que las mujeres no deben tener vello, lo que la llevó a ir contra la corriente.

“Antes de dejar que mi vello creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres”, explicó Eldina, mientras que comparó sobre esta misma línea como viven esta situación los hombres, y consideró que “si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”.

Y continuó: “En comparación con los hombres, se espera que gastemos mucho más tiempo y dinero en nuestra apariencia solo para ser considerados visualmente aceptables en la sociedad, especialmente cuando estás en espacios públicos”

Asimismo explicó: ” Es una elección personal que todos pueden hacer por sí mismos, y deseo que a la gente no le importe, sin importar cómo elija verse una mujer. He tenido gente que se me ha acercado en la calle y me ha dicho que estaba bien y otros que me han insultado”, subrayó.

Y se sorprendió al notar que una parte de la gente que le enviaba mensajes desagradables o cuestionando su decisión eran de chicas jovenes: “en su mayoría adolescentes en las redes sociales”, sin embargo agregó que a esa edad es “difícil entender los roles de género”.

Por último expresó: “Quiero transmitir el mensaje de que todos somos diferentes y está bien. No hay nadie correcto o incorrecto, pero todas las personas, independientemente de su género, deberían tener derecho a hacer lo que quieran con su apariencia. Haz lo que te resulte cómodo y los amigos adecuados se quedarán”, destacó Eldina como conclusión sobre la premisa de su decisión, con la que busca generar un cambio social y cultural que está arraigado desde hace mucho tiempo y recae exclusivamente en la apariencia de la mujer.