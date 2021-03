Los pacientes no humanos fueron cuatro orangutanes y cinco bonobos a los que se les aplicó la primera dosis en febrero, informó este viernes el sitio de la National Geopraphic. En el mismo zoológico hubo ocho gorilas infectados con coronavirus. Más de medio millón de personas murió por Covid-19 en Estados Unidos hasta la fecha.

“En mi carrera, no he tenido acceso a una vacuna experimental tan temprano en el proceso y no he tenido un deseo tan abrumador de querer usar una”, aseguró Nadine Lamberski, la jefa de Conservación del Zoo de San Diego, en California.

La vacuna contra el coronavirus para animales fue desarrollada por el laboratorio veterinario Zoetis, que encaró la tarea en febrero de 2020, cuando se confirmó que un perro había contraído Covid-19.

Como las vacunas están diseñadas para atacar al patógeno suelen poder usarse en todos los animales, así que los monos fueron los primeros en recibir las dosis antes que perros y gatos, y que otros pacientes de Covid-19, como tigres, leones, leopardos de las nieves, pumas, hurones y visones.

Entre los beneficiados estuvo Karen, la orangutana que en 1994 se convirtió en pionera al ser la primera en su especie en pasar por una cirugía a corazón abierto.

La inmunización de los monos resulta importante porque su estructura social es comunitaria con familias muy cercanas, así que el aislamiento no es una opción ante un posible brote de coronavirus.

Lamberski explicó que el caso actual “no es la norma” y que por lo general no se aplica una vacuna experimental a los animales del Zoo de San Diego, pero dadas las circunstancias de la pandemia se hizo una excepción.