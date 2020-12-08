Varios barrios de la Capital están sin luz por un corte programado
El servicio de energía eléctrica se interrumpió a las 7.00 horas de hoy, y se reanudaría al mediodía.
La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó que desde las 7 horas de hoy, regirá un corte de energía eléctrica programado que abarcará a varios barrios de la ciudad Capital. Señalaron que el servicio eléctrico se restablecerá a las 12.30.
Detalles del corte programado
FECHA: MARTES 08 DE DICIEMBRE 2020
HORARIO: 07:00 A 12:30 HS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: LOS EJIDOS 13,2kV
ALIMENTACIÓN: ET CATAMARCA
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV. MANTENIMIENTO DE SETAS.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. ITALIA Y CALLE 25 DE MAYO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y AVDA. ITALIA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AVDA. BELGRANO Y RIVADAVIA (LADO OESTE).
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DEL VALLE: POZO 14 (HOGAR ESCUELA)
HOGAR ESCUELA ? HOGAR DE ANCIANOS – INSTITUTO MÉDICO DE LA COMUNIDAD – ESTACIÓN DE SERVICIO (TUCUMÁN Y AV. BELGRANO) – CLUB SALTA CENTRAL ? LIGA CATAMARQUEÑA DE FUTBOL – COLEGIO QUINTANA – BANCO SANTIAGO DEL ESTERO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES, UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARCOS AVELLANEDA ? B° FARIÑANGO – CALLE ESQUIÚ ? AVDA. BELGRANO (DESDE AVDA. ITALIA HASTA RIVADAVIA) ? CALLE RIVADAVIA (DESDE AVDA. BELGRANO HASTA ESQUIÚ) – AVDA. ITALIA (DESDE BELGRANO HASTA ROJAS).