Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia para sellar un nuevo acuerdo con el FMI

El instrumento salió publicado hoy en el Boletín Oficial; la letra chica del entendimiento se mantiene bajo estricta reserva; el Gobierno sostiene que el desembolso, del cual no precisó el monto, será para cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central.

Se trata de un acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y no de un Stand By Agreement (SBA), que incluye un desembolso -del cual el Gobierno no precisó el monto- para el pago de capital e intereses de la deuda externa y la cancelación de las letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central.