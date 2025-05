Femicidio: Detuvieron a la expareja de Celeste Moreno

Se trata de Eduardo Rafael “Cacho” Silva, quien se convirtió en el cuarto sospechoso detenido por el femicidio de Celeste Judith Moreno, tras presentarse ante la fiscal de Instrucción N° 7, Paola González Pinto. El individuo, que llegó acompañado por su abogado particular, Pedro Vélez, fue expareja de la víctima, quien esperaba un hijo de él. Según lo aseverado por Silva, al momento del hecho no mantenía ya relación con la joven. El Dr. Pedro Vélez indicó que su defendido no tiene relación con la causa y que, muy por el contrario, solicitó el esclarecimiento del homicidio.