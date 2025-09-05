La Liga de Barrios pone 2da este domingo 

El domingo 7 de septiembre, el fútbol amateur tendrá continuidad en el predio de Nino Canil con la Liga de Barrios.
Luego de jugada la primera fecha, este fin de semana se pone en marcha la 2da feche de la presente “Libertadores” que nuclea a grandes equipos del valle central.
Programación Fecha 2 y Semifinales de Copa Estímulo 2 y Copa Fulbo de Barrio
Cancha 1 🏟️
Cachafa fc vs Combatientes fc 8:00
La Pichoneta fc vs Unión THC 9:00
Mitre fc vs Pibes Villeros fc 10:00
(Sudamericana)
Tabacalero fc vs Tercer Tiempo fc 11:00
Atlético Guemes vs After fc 12:00
22 de Abril fc vs Los Piviejos fc 13:00
(Sudamericana)
Deportivo Calcuta vs La Sub 27 fc 14:00
(Sudamericana)
Chacarita fc vs Academia del Norte 15:00
Deportivo Polcos vs Los N°1 L.B. Pincha 16:00
La Banda de Altos de Choya vs Deportivo Kirki 17:00
(Sudamericana-Interzonal)
Cancha 2 🏟️
Choya Viejo fc vs Los Divinos fc 8:00
Borussia del Norte vs La 70 fc 9:00
(Sudamericana)
La Vía fc vs Deportivo Chacabuco 10:00
NEWCASTLE VS LA PICHONETA FC 11:00
(Semifinal)
22 de Abril fc vs La Banda de Altos de Choya 12:00
Roma fc vs El Villano fc 13:00
Amigos de Kily vs Del Barrio fc 14:00
CATAMARCA UNITED VS ATLÉTICO GUEMES 15:00
(Semifinal)
Leverkusen vs Los Bajos fc 16:00
La Esquina fc vs Talleres San Isidro 17:00
CANCHA 3 🏟️
Tienda León Sports vs Los Pibes Villeros 8:00
Aguilones fc vs Newcastle 9:00
Los Tremendos fc vs 4.20 fc .10:00
La Sarmiento fc vs Icaño fc 11:00
(Sudamericana)
SANTA MARTA FC VS UNIÓN THC 12:00
(Semifinal)
MITRE FC VS LA VIA FC 13:00
(Semifinal)
Manchester V vs Los Traidores fc 14:00
El Tomba fc vs Tamo Activo fc 15:00
Deportivo Caruso vs Los Amigos fc 16:00
El Rejunte fc vs Deportivo 920 fc 17:00
CANCHA 4 🏟️
San Cayetano fc vs Ajax fc 8:00
(Sudamericana)
La Casero fc vs Santa Marta fc 9:00
Santo de Alem fc vs La Nueva Era fc 10:00
Tigre fc vs Deportivo Pakito A 11:00
Deportivo Tecla vs La Catorce 22. 12:00
Tucumán fc vs Lechuza fc 13:00
Inter del Norte vs Deportivo Pakito B 14:00
San Antonio Sur vs Moto Rom 15:00
Manchester fc vs Aston Birra fc 16:00
Amigos de Yona vs Bandeños fc 17:00
RESULTADOS DE LA 1ERA FECHA
Resultados Fecha 1 Libertadores y Sudamericana Amateur
CANCHA 1 🏟️
La Vía fc 3
Deportivo Pakito B 1
La Sarmiento fc 1
Los Piviejos fc 1
(Sudamericana)
Los Tremendos fc 3
Unión THC 1
Borussia del Norte 3
Icaño fc 1
(Sudamericana)
La Catorce 22 3
Los Traidores fc 1
La 70 fc 0
San Cayetano fc 2
Deportivo Chacabuco 1
Santa Marta fc 2
Lechuza fc 0
Alto Paraná fc 1
Mitre fc 2
Talleres San Isidro 2
CANCHA 2 🏟️
Manchester V 0
La Nueva Era fc 1
Deportivo Pakito A 0
El Rejunte fc 1
Tabacalero fc 1
Los Amigos fc 1
Leverkusen 2
Deportivo 920 fc 0
Deportivo Tecla 0
Santo de Alem fc 0
Choya Viejo fc 2
La B.A. de Choya 0
San Antonio Sur 0
Los Pibes Villeros 1
Los N°1 L.B.P. 1
Academia del Norte 0
(Sudamericana)
Los Bajos fc 0
Tigre fc 1
CANCHA 3 🏟️
After fc 1
Moto Rom 1
Tucumán fc 1
Amigos de Kily 2
Tienda León Sports 3
Atlético Guemes 0
22 de Abril fc 3
Tamo Activo fc 0
Deportivo Polcos 2
Deportivo Kirki 3
(Sudamericana)
Aston Birra fc 0
Roma fc 0
Manchester fc 5
Newcastle fc 0
Los Divinos 2
El Tomba fc 2
La Pichoneta fc 2
Cachafa fc 1
CANCHA 4 🏟️
22 de Abril fc 0
La Sub 27 fc 0
(Sudamericana)
Ajax fc 1
Deportivo Calcuta 0
(Sudamericana)
La Casero fc 3
Inter del Norte 3
Bandeños fc 0
Deportivo Caruso 1
La B.A. de Choya 1
La Esquina fc 0
(Sudamericana)
El Villano fc 1
Aguilones fc 1
Combatientes fc 2
4.20 fc 0
Tercer Tiempo fc 0
Los Amigos de Yona 3
Pibes Villeros fc 0
Chacarita 0
(Sudamericana)