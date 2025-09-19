“Los monstruos van debajo de la cama” se presenta el domingo en el Teatro del Sur

Este domingo 21 de septiembre a las 21 hs, en el Teatro del Sur, ubicado en calle Florida 680, se presentará la multipremiada obra “Los monstruos van debajo de la cama”, un unipersonal escrito y protagonizado por Natalia Buyatti, bajo la dirección de Camila Murias.

Ganadora del Premio Provincial de Dramaturgia 2023 de Córdoba, la obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y fue reconocida con el Premio Incentivo a la Trayectoria 2024 de la escena cordobesa.

Además, forma parte de la programación del XV Festival Internacional de Teatro MERCOSUR 2025 y del 30º Encuentro Internacional de Teatro Independiente en Río Ceballos. La entrada general tiene un costo de $12.000 y $10.000 para estudiantes y jubilados.

Es apta para mayores de 18 años y para reservas hay que comunicarse por Whatsapp al número 351-2042349.

La trama

Desdémona tiene algo que decir, pero falla cada vez que intenta hacerlo. Todo le cuesta el doble. Fracasa con destreza en sus intentos de representar lo irrepresentable. Habla, insiste, describe, delimita… para inventar una distancia de lo que duele, para ver si alivia apenas. Lo intenta una y mil veces, cambiando su edad, sus ganas, su cuerpo. La obra propone una experiencia íntima y perturbadora: una mujer que necesita hablar, pero cuya voz no logra salir del todo. ¿Puede eso ser teatro?

Equipo artístico

Dramaturgia y actuación: Natalia Buyatti; Dirección, vestuario y sonido: Camila Murias; Diseño y operación de luces: Pol Chiaretta; Escenografía: Kirka Marull; Música original: Agustín Domínguez Pesce; Diseño gráfico: Daniela Barrionuevo; Producción: Natalia Buyatti y Camila Murias; Fotografía: Eugenia Barrera; Redes: @losmonstruos.teatro.