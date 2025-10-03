Díaz salió al cruce de los dichos de Carrió: “Son discriminatorios y carecen de rigor”

La diputada provincial Adriana Díaz salió al cruce de las declaraciones vertidas por la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, quien en una entrevista en el canal La Nación + puso el foco en la provincia de Catamarca al referirse a la situación de la discapacidad en la región.

Carrió, consultada sobre los recortes en el área de discapacidad del Gobierno nacional, afirmó que “en Catamarca se casan entre hermanos y primos, y eso genera muchos problemas de discapacidad”, asociando la endogamia con las condiciones de salud de la población.

Al respecto, la diputada Díaz señaló que las expresiones de Carrió son “totalmente inaceptables” y constituyen una “generalización discriminatoria y carente de fundamento científico o rigor”. “Calificar sus dichos como una simple ‘comparación desafortunada’ sería un eufemismo que minimiza la gravedad de sus expresiones, que son, en el mejor de los casos irresponsables y, en esencia, profundamente prejuiciosas y dañinas,” enfatizó la legisladora en sus redes sociales.

La diputada Díaz indicó que es vergonzoso que una figura pública nacional recurra a un estereotipo falso, y pidió una rectificación pública y disculpas a todos los catamarqueños por sus infundadas afirmaciones.

“Los problemas de discapacidad en Argentina, y en Catamarca, se agravan por la falta de inversión estatal, la escasez de medicamentos y la desidia del gobierno de Milei, no por mitos medievales y clasistas. No desviemos la atención sobre el brutal ajuste que están sufriendo las familias y las instituciones del sector de discapacidad”, concluyó la diputada.