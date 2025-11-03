TINOGASTA: Capacitación en seguridad turística, primeros auxilios y rescate de alta montaña

Con el objetivo de continuar profesionalizando el sector turístico y garantizar una mayor seguridad tanto para los visitantes como para los prestadores locales, se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación en Primeros Auxilios y Rescate de Altamontaña, dictadas por el Grupo Especial de Rescate de la Provincia (GER) en articulación con el área de Calidad Turística de la Secretaría de Turismo del Municipio de Tinogasta.

Durante las jornadas, los participantes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos sobre procedimientos de asistencia inmediata y técnicas de rescate en terrenos de altura, herramientas fundamentales para el desarrollo de un turismo responsable y preparado.

Desde la Secretaría de Turismo destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas que fortalecen la seguridad en actividades de aventura y naturaleza, pilares del desarrollo turístico sostenible del departamento.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a todos los prestadores que participaron activamente, al equipo técnico de la Secretaría y al intendente Ernesto Andrada, por el acompañamiento y las gestiones que hacen posible la llegada de capacitaciones de este nivel a Tinogasta.

Estas acciones fortalecen el trabajo sostenido del Municipio para impulsar la calidad, la seguridad y el crecimiento del turismo local, consolidando a Tinogasta como un destino confiable y preparado para recibir a visitantes durante todo el año.