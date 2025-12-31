El Gobierno provincial auxiliará a municipios para pagar sueldos y aguinaldos

Mediante dos decretos, el Gobierno giró esta suma millonaria a 18 municipios con problemas en sus finanzas para sus compromisos salariales. El dinero forma parte de un ATN de Nación.

El gobierno provincial salió una vez más al rescate de los municipios que no pueden hacer frente a sus obligaciones salariales. En este marco, oficializó una asistencia financiera por más de $6.273 millones a través de dos decretos firmados a mitad de mes. El auxilio se concreta luego de que la Provincia recibiera cerca de $10.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de parte de la administración de Javier Milei durante diciembre.

La mayor parte de los recursos, $6.230.604.096, está destinada específicamente al pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) del segundo semestre del año para 18 municipalidades. Adicionalmente, un segundo decreto contempla $43.303.900 exclusivamente para la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, destinados a cubrir la diferencia entre el costo salarial del personal docente municipal y los fondos percibidos correspondiente al mes de octubre de 2025.

Según los instrumentos publicados en el Boletín Oficial, el primer decreto establece un aporte extraordinario de $6.230.604.096,30 que se distribuirá entre las municipalidades de Andalgalá, Belén, Capayán, Fray Mamerto Esquiú, Hualfín, Huillapima, Icaño, Las Juntas, Londres, Los Altos, Paclín, Pomán, Pozo de Piedra, Recreo, San Fernando del Valle de Catamarca, Saujil, Santa María y Valle Viejo para el pago del aguinaldo. Este monto tiene carácter de aporte reintegrable y deberá devolverse en cinco cuotas iguales y consecutivas de $1.246.120.819,26, descontándose de la segunda cuota de la Coparticipación Municipal de cada mes a partir de enero.

Sin embargo, y según informa El Ancasti, en situaciones anteriores la Provincia terminó liberando a los municipios de deudas similares. En septiembre, el gobierno provincial condonó la primera cuota del préstamo que los municipios habían contraído para el pago del aguinaldo del primer semestre, lo que equivalió a un perdón del 25% de esa deuda, más de $2.000 millones que se transformaron en un aporte no reintegrable. Esa decisión fue tomada ante el pedido de los intendentes, quienes advertían sobre la imposibilidad de cumplir con la devolución en medio de la crisis económica y la caída de la recaudación.

Los decretos establecen que los municipios beneficiados tienen la obligación de adjuntar la documentación referida al destino del dinero otorgado para la oportuna rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

ATN de Nación

La asistencia provincial a los municipios se enmarca en un contexto de mayor disponibilidad de recursos gracias a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que Catamarca recibió a mediados de mes. En este sentido, el gobernador Raúl Jalil había anticipado este auxilio a las comunas días atrás, durante la presentación de la temporada turística de Paclín. En esa oportunidad, el mandatario señaló: “Parte del ATN que ha llegado será para pagar el aguinaldo a los intendentes. Uno consigue cosas y es bueno que se pueda definir este tipo de ayudas, que también nos permiten avanzar con obras”, había dicho.

En total, Catamarca recibió tan solo en el mes de diciembre $10.500 millones en concepto de ATN. Esta transferencia forma parte de un mes récord en la distribución de estos recursos por parte del gobierno nacional, que en diciembre giró $66.500 millones a seis provincias aliadas: Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones).

El reparto de diciembre significó un aumento del 50% respecto a los fondos girados en los 11 meses previos y convirtió a este mes en el de mayor distribución de ATN de toda la gestión de Javier Milei. Con estos números, Catamarca aparece entre las cinco provincias más beneficiadas por los ATN durante los dos años de la gestión libertaria, habiendo recibido un total de $20.500 millones. Solo Tucumán ($41.500 millones), Misiones ($32.000 millones), Entre Ríos ($25.800 millones) y Salta ($25.000 millones) superan a la provincia en el volumen de fondos recibidos.

Foto / Archivo