La Justicia ordenó al Gobierno que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario

El juez Martín Cormick suspendió el decreto de Javier Milei. También deberán aumentar las becas de los estudiantes.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 suspendió ayer el decreto del gobierno que suspendía la ley de financiamiento universitario.

La decisión del juez Martín Cormick obliga al Ejecutivo a aplicar de inmediato los aumentos salariales y de becas de alumnos.

El fallo destacó la existencia de un deber claro por parte del Estado, basado en el proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior aprobación de ambas cámaras.