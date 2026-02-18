Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento peruano aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Los congresistas fueron citados a un nuevo pleno para elegir al sucesor de Jerí entre cuatro candidatos.

El Congreso de Perú destituyó a José Jerí como presidente interino tras aprobar una moción de censura con 75 votos a favor, apenas 130 días después de haber asumido el cargo. La decisión se adoptó en medio de una crisis de inseguridad marcada por el aumento de extorsiones y homicidios, así como investigaciones abiertas contra Jerí por presunto tráfico de influencias. Tras la votación, el proceso de sucesión se puso en marcha y Jerí se despidió de sus ministros en una reunión privada en Palacio de Gobierno.

Ante este escenario, el Parlamento peruano convocó a un nuevo pleno extraordinario para este miércoles 18 de febrero, a las 18:00 horas locales, con el objetivo de elegir a su reemplazo. Los candidatos a la presidencia del Congreso, que también asumirán la jefatura del Estado, son José María Balcázar (Bloque Democrático, izquierda), Edgar Raymundo (Perú Libre, izquierda), Héctor Acuña (Honor y Democracia, derecha) y María del Carmen Alva (Acción Popular, centro).

La votación será presencial y secreta, y el resultado definirá quién asumirá el liderazgo en un contexto de fragmentación parlamentaria y creciente expectativa pública.