Iniciaron los trabajos en el Río del Valle para reparar la cañería afectada

Aguas de Catamarca informa que iniciaron los trabajos en el sector del Río del Valle para avanzar en la reparación de la infraestructura de impulsión dañada por la reciente crecida del río, situación que afecta el abastecimiento de agua en distintos sectores de la Capital.

La situación se originó a partir de la crecida extraordinaria del río, que provocó la rotura de tres cruces de cañerías de impulsión pertenecientes al sistema que alimenta los pozos que abastecen a los sectores centro, sur y oeste de la ciudad.

En este contexto, personal técnico de la empresa inició tareas de movimiento de suelo en la vera del río, con el objetivo de preparar el terreno y avanzar en la reparación de la cañería de impulsión de 350 mm que resultó dañada durante la crecida, siempre que las condiciones climáticas acompañen y el nivel del río continúe descendiendo.

Los trabajos consisten en la construcción de una escollera y un desvío provisorio del curso del río, lo que permitirá despejar de agua el sector donde se encuentra la infraestructura afectada y facilitar el ingreso de maquinaria y personal técnico para realizar la reparación correspondiente.

Una vez logrado el desvío del caudal y estabilizado el terreno, se podrá acceder a la cañería dañada para ejecutar las tareas de reparación, realizar el tapado y la protección del cruce de impulsión conforme a las normas técnicas correspondientes y posteriormente restituir el curso normal del río.

En paralelo, la empresa continúa implementando maniobras operativas para sostener el abastecimiento en la zona sur, entre ellas la colocación de válvulas en puntos estratégicos del sistema, lo que permite redistribuir el agua desde pozos ubicados en sectores que no requieren cruzar el río. Estas acciones permiten abastecer a distintos barrios del sur y reducir la dependencia exclusiva de los camiones cisterna.

Debido a esta situación extraordinaria, algunos sectores registrarán baja presión, otras interrupciones del servicio y otros comenzarán a recuperar el suministro de manera progresiva. Los barrios más afectados continuarán siendo asistidos mediante camiones cisterna, especialmente en instituciones sensibles.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse con la central telefónica 0800-888-8255 o vía WhatsApp al 383-4900-314.