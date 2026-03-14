El Gobierno lanzará un paquete de reformas en sectores clave de la economía

La propuesta, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación a cargo de Federico Sturzenegger, busca avanzar de manera escalonada para evitar superposiciones en el debate legislativo.

El Gobierno prepara un paquete de desregulaciones económicas para enviar al Congreso durante el período de sesiones ordinarias. La iniciativa está siendo elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y apunta a introducir cambios en los mercados de seguros, inmobiliario y de capitales.

El proyecto forma parte de la agenda económica que el oficialismo busca impulsar este año y se encuentra en una etapa técnica de elaboración dentro del equipo del ministro. En Nación sostienen que el objetivo es ampliar la competencia en distintos sectores y reducir restricciones regulatorias.

Las modificaciones que analiza el Ejecutivo incluyen cambios en el esquema de seguros para permitir que el sistema se extienda a más sectores y actividades. El paquete contempla en paralelo reformas vinculadas al mercado inmobiliario y a instrumentos del mercado de capitales, con el objetivo de ampliar las fuentes de financiamiento privado y facilitar las operaciones económicas.

El enfoque general de estas medidas sigue los lineamientos planteados en el primer borrador de la Ley de Bases que la Casa Rosada envió al Congreso en diciembre de 2023. Ese proyecto establecía como principio la “más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria” y la eliminación de restricciones a la oferta de bienes y servicios.

El paquete que elabora Sturzenegger se discute además en paralelo a otras reformas estructurales que prepara el Gobierno para enviar al Congreso. Entre ellas se encuentran la reforma política y una modificación del Código Penal, cuyos borradores aún están en elaboración dentro del Gobierno.

El Ejecutivo convocará el martes a la mesa política del oficialismo para ordenar la agenda legislativa y definir el cronograma de envío de proyectos. De ese encuentro participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo y los legisladores Patricia Bullrich y Martín Menem.

La Casa Rosada también tiene en carpeta otras iniciativas vinculadas a la política exterior y de defensa que todavía no fueron remitidas al Congreso. Entre ellas se encuentran el acuerdo comercial con Estados Unidos, la adhesión argentina al llamado Board of Peace y un proyecto para ratificar la alianza militar impulsada por la Casa Rosada. En el oficialismo reconocen que esos expedientes siguen demorados por cuestiones técnicas y administrativas.

En Balcarce 50 explican que la estrategia es avanzar con distintos proyectos de forma escalonada para evitar superposiciones en el debate legislativo. La prioridad es darle sanción completa a la Ley de Glaciares para luego llevar al recinto la nueva Ley de Financiamiento Universitario. En el gabinete aseguran que cuentan con los votos.